Evropská unie je největším mírovým projektem v historii kontinentu, členství v unii a v Severoatlantické alianci (NATO) je základem svobody, prosperity a bezpečnosti země. Na konferenci věnované 20 letům Česka v EU na Pražském hradě to řekl prezident Petr Pavel. Chce-li Česko hrát pomyslnou první ligu v Evropě, logicky se nabízí například přijetí eura, uvedl. Nespokojení jsou ti, kteří jím neplatí, dodal.

Členství v EU podle Pavla umožnilo Česku pozvednout města a vesnice. Díky evropským fondům se modernizují železnice, silnice, obnovují památky, staví se školy, školky či domovy pro seniory, zlepšuje se kvalita vody i ovzduší, míní prezident. Mezi výzvy a problémy EU naopak řadí zejména zbytečnou byrokracii, těžkopádnost a často i nesrozumitelnost, přičemž pravidla si v mnoha případech komplikuje i Česko vlastní byrokratickou tvořivostí.

Bez evropských peněz, z nichž se financovala až polovina veřejných investic, by řada projektů vůbec nevznikla, uvedl prezident. Podpora malých a středních firem otevírá možnost nabízet špičkové výrobky a služby, fondy zároveň přispívají k tomu, aby lidé získali nové schopnosti a dovednosti a otevřeli si dveře k lépe placené práci, konstatoval. Za 20 let Česko z unijního rozpočtu získalo o bilion více, než do něj přispělo, poznamenal Pavel.

Přínosem členství v EU je především to, že výzvám Česko nečelí samo, míní prezident. Připomněl společné nákupy vakcín proti koronaviru i reakci na ruskou agresi proti Ukrajině. Navzdory katastrofickým předpovědím se česká identita po 20 letech v unii nerozmělnila, naopak je výraznější, domnívá se hlava státu. Česká zahraniční politika včetně muniční iniciativy ukazují, že země opět ve světě získala pozornost a respekt, podotkl.

Stejně jako premiér Petr Fiala (ODS) i Pavel hovořil o rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu, Ukrajinu, Moldavsko či Gruzii jako o geopolitické nutnosti. V opačném případě by země zůstaly napospas hráčům v čele s Ruskem, kteří to s Evropou nemyslí dobře, řekl prezident. Zároveň apeloval na zachování jednoty a akceschopnosti celé unie.

Velký handicap vidí Pavel u snižování rozdílů v kvalitě života v některých regionech. „Považuji za dlouhodobý domácí úkol, na kterém musíme nadále pracovat na všech úrovních, právě rovnoměrný rozvoj regionů. Přínosy našeho členství by měli pocítit všichni občané,“ řekl prezident.

„Nebojme se převzít větší odpovědnost za evropskou budoucnost. Pokud chceme určovat směr, musíme sedět za volantem, a ne na místě spolujezdce,“ uvedl Pavel. Pokud chce Česko hrát první ligu, nabízí přijetí společné evropské měny, míní. Zkušenost zemí, kteří jej zavedli, podle Pavla potvrzuje, že nespokojení jsou pouze ti, kteří jej nemají.

Česko se zavázalo přijmout euro ve smlouvě o přistoupení k EU. Žádný termín pro jeho zavedení ale stanovený není. Diskuse o přijetí měny se v Česku zintenzivnila právě po Pavlově novoročním projevu. Tehdy uvedl, že je načase učinit kroky, které k přijetí společné evropské měny povedou.

Zpochybňování členství v EU a volání po vystoupení z bloku považuje prezident za nezodpovědné a nebezpečné, za reálné ohrožení českých zájmů, lepší budoucnosti i bezpečnosti. „Důvěryhodná alternativa členství v EU zkrátka neexistuje,“ řekl. Za nutné považuje čelit lžím a dezinformacím.