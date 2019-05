Mistrovství světa 2019: Fanoušci povzbuzovali české hokejisty v boji o bronz | E15.cz

Pražské Staroměstské náměstí dnes marně hnalo české hokejisty v boji o bronzovou medaili na mistrovství světa v Bratislavě. Po dramatickém zápase, který v přímém přenosu sledovaly tisíce lidí na velkoplošné obrazovce o rozměrech pět krát devět metrů, se v davu radovaly jen hloučky příznivců ruského týmu. Smutní čeští fanoušci se po rozhodujících nájezdech v klidu rozešli. Čekání na medaili z hokejového mistrovství světa dál trvá, český tým ji naposledy přivezl v roce 2012. Ve večerním zápase o zlato si od 20:15 zahraje Finsko s Kanadou.

"Věřila jsem, že to tentokrát vyjde. Hráli jsme dobře a nájezdy nám přece vždycky šly. Jsem zklamaná," uvedla se slzami na krajíčku fanynka Jindra z Prahy.

Davy lidí dorazily sledovat přímý přenos zápasu o třetí místo na hokejovém šampionátu mezi Čechy a týmem Ruska už hodinu před jeho začátkem v 15:45. Společně se fandilo i na mnoha jiných místech v ČR. Příznivci českého týmu s vlajkami a šálami nadšeně aplaudovali zákrokům Šimona Hrubce v brance i útočným akcím národního týmu, který po první třetině odcházel do kabin s vedením 2:1. "To dáme, Češi do toho," věřili příznivci. Posmutněli však, když ruský tým dokázal vyrovnat a nakonec rozhodl v nájezdech.

Plochu před obrazovkou, která byla natočená směrem k Týnskému chrámu, lemovaly stánky s pivem, klobásami a hokejovými suvenýry.

Velkoplošnou obrazovku instalovala na Staroměstské náměstí společnost Taiko, která zvítězila v tendru vyhlášeném magistrátem. Také připravila zábavní program se soutěžemi. Akce vyjde na 1 136 000 korun bez DPH a město ji zaplatí ze svého rozpočtu. Na dodržování pořádku dohlíží desítky policistů. Po sobotním semifinále policejní mluvčí Andrea Zoulová ČTK řekla, že policisté nemuseli při akci řešit žádný závažný incident.