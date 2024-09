„Jan Lipavský je výborným ministrem zahraničí, který má mou důvěru. O jeho budoucnosti se budeme bavit po jeho návratu z USA a po referendu Pirátské strany o setrvání ve vládě,“ uvedl Fiala.

Lipavský v úterý novinářům v New Yorku řekl, že pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, jako člen strany podá demisi. Odešel by ale rovnou asi i od Pirátů, protože by nebyl schopen podepsat vše, co zaznívalo na úterní tiskové konferenci Pirátů ve Sněmovně, řekl.

Fiala navrhne prezidentu Petru Pavlovi odvolání vicepremiéra, ministra pro místní rozvoj a předsedy Pirátů Ivana Bartoše k 30. září. Podle Bartoše byli z vlády „vykopnuti“ Piráti jako celek. Členové strany budou o odstoupení od koaliční smlouvy hlasovat do pondělního večera.

Na zmíněné tiskové konferenci například poslankyně Olga Richterová řekla, že slabý premiér podlehl kmotrům. Podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka tlačila premiéra k odvolání Bartoše část občanských demokratů, a to i slovy o jeho konci. Vyjmenoval ministry Martina Kupku, Zbyňka Stanjuru, hejtmana Jihočeského kraje Martina Kubu a místopředsedu sněmovny Jana Skopečka. Všichni to odmítli.

Prezident Petr Pavel v úterý v USA řekl, že nemůže zaujmout stanovisko k návrhu na odvolání Bartoše, dokud nezná všechny souvislosti. Tehdy hovořil pouze telefonicky s Fialou. V pondělí se sejde s Bartošem i předsedy dalších koaličních stran, večer by měl věc prodiskutovat s předsedou vlády.

Stav digitalizace stavebního řízení, kterou měl Bartoš na starosti, od spuštění 1. července kritizovali stavební úřady, zástupci obcí i stavebních společností a architekti. Podle nich má systém řadu nedostatků a chyb. Bartoš dříve odmítl kvůli tomu rezignovat, po krajských a senátních volbách o minulém víkendu, které byly pro Piráty neúspěšné, ale oznámil odchod z čela své strany.