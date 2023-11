Fiala se dohodl s lékaři, přislíbil jim deset miliard | e15.cz

Kromě navýšení platů premiér také předpokládá, že dojde ke schválení úpravy novely zákoníku práce, kde se vrátí limit pro přesčasovou práci 24hodinových směn s povinností volna po celý následující den. Zároveň se zahájí diskuze o závěrech inspekce práce a poznatcích odborů jednotlivých nemocnic, aby došlo ke zlepšení pracovních podmínek. Dojde také ke zřízení pracovní skupiny, která by měla připravit zákon o odměňování zdravotníků.

O avizované stávce lékařů jsme již psali: Přesčasy odmítají sloužit tisíce lékařů. Péči neomezíme, slibují nemocnice

Sněmovna schválila navýšení přesčasů i přes odpor lékařů. Varují, že je přestanou sloužit

Ačkoliv protest lékaři zatím neodvolají, Přáda vyzval všechny zdravotníky, aby v následujících dnech péči zajistili. Dohoda by měla být podepsaná na začátku příštího týdne. „Myslím si, že jsme se dnes dokázali poměrně významně posunout z mrtvého bodu, na kterém jsme v rámci vyjednávání byli,“ řekl Přáda. Očekává, že nemocnice budou v nejbližších dnech fungovat ve víkendovém provozu, který zajištěný je. Připouští, že by teoreticky bylo možné i dřívější zajištění operací, které musely být kvůli nedostatku personálu odložené.

Jednání tak budou v příštích dnech ještě pokračovat. „Abychom našli správný technický mechanismus, aby se podařilo je dostat skutečně do platů a mezd, a v jaké struktuře budou rozděleny,“ uvedl dnes premiér, který se do jednání rozhodl vložit ve chvíli, kdy skutečně hrozilo výrazné omezení péče.

Přáda avizoval, že kdyby dnes k dohodě nedošlo, situace by se ani po kritickém prosinci nezlepšila. „Jednou z hlavních myšlenek celé této akce je to, že my potřebujeme, aby se systém změnil a aby začal nakládat efektivně s přesčasovou politikou a tím, že se překleneme do nového roku, se vůbec nic nestane,“ uvedl na středeční tiskové konferenci. „Chceme se domluvit tak, abychom byli schopní v nemocničním systému fungovat dále za nějaých normálních lidských podmínek,“ dodal.

Lékaři požadovali hlavně snížení množství přesčasů a zvýšení základního platu. Právě příplatky, odměny a náhrady činily v prvním pololetí letošního roku podle Informačního systému o průměrném výdělku 42 procent jejich platu. Ministerstvo zdravotnictví počítalo na příští rok s 6,8 miliardy korun vyhrazenými přímo na zvýšení odměn. Lékaři ovšem kritizovali, že by nedošlo k navýšení tarifních platů, ředitelé nemocnic měli peníze uvolnit ve formě prémií. 9,8 miliardy, které Fiala dnes lékařům přislíbil na navýšení odměn, by tak měly být závazné pro státní i krajské, městské i soukromé nemocnice. „Přistoupili jsme na tu nabídku, protože došlo ke kompletnímu překopání distribuce těch peněz, což byl asi ten hlavní klíčový bod, o kterém jsme se potřebovali pobavit,“ zdůvodnil Přáda.

Do stávky bylo připravených se přidat přes šest tisíc lékařů, tedy téměř polovina ze třinácti tisíců lékařů sloužících v českých nemocnicích. Například ve Fakultní nemocnici Hradec Králové podle lékaře Tomáše Matějeka podalo výpověď z přesčasů sedmdesát procent lékařů, kteří zajišťují nepřetržitý provoz nemocnice. Bez podpisu dohody tak mohlo dojít k výraznému omezení plánované péče.

Požadavky lékařů navýšením platů ale nekončí, dlouhodobě slouží mnoho hodin přesčas. „My sice prosinec za cenu velkých redukcí pokryjeme, ale bohužel doktoři netráví čas se svými rodinami, jsou vyčerpaní, jedou na doraz a postupně nám odejdou. Takže pokud chceme mít kvalitní pediatrickou péči, tak musíme mít kvalitní lékaře, kteří k tomu musí mít adekvátní ohodnocení, jinak pracovat v nemocnicích nebudou a péče podle toho bude vypadat,“ popsala ve středu přednostka pediatrické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Lucie Gonsorčíková.