Fotbalová asociace čelí exekuci kvůli počítačovému programu | E15.cz

Vedení FAČR však považuje dodaný program za nedostatečně funkční a proti již pravomocnému rozsudku podalo dovolání. Částku přesahující půl milionu korun podle generálního sekretáře Jana Paulyho asociace složila až do rozhodnutí sporu do exekuční úschovy. Na případ upozornil web Týden.cz.



Fotbalová asociace požadovala vrácení ceny za program s odůvodněním, že software nemá požadovanou kvalitu. Ve sporu, který se táhne už deset let, podle Paulyho nedávno uspěla a Digitus jí má vrátit čtvrt milionu korun. Nicméně zároveň je FAČR povinna firmě uhradit náklady soudního řízení ve výši přesahující půl milionu korun.



Proti tomuto rozhodnutí asociace podala dovolání a částku složila do exekuční úschovy. "Společnost Digitus je totiž mrtvá schránka bez jakéhokoliv kapitálu, v případě našeho úspěchu bychom tak uhrazené náklady již nikdy neviděli," řekl Pauly.