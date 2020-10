Nepotřebuju to, ale v akci koupím. Tak uvažují dvě třetiny žen | E15.cz

Zboží, které sice používá, ale momentálně nevyužije, v akcích často nakupuje 64 procent Češek. Akční cena přiměje čtvrtinu žen koupit i výrobky, které normálně nepoužívají. Aktivně slevy vyhledává nebo se o ně zajímá 58 procent žen, ve skupině do 29 let tak činí 68 procent zákaznic. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK mezi pěti stovkami žen pro společnost dm drogerie markt.