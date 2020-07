Zrušení slev na módním trhu může fungovat, míní experti | E15.cz

Strategie zrušení slev, kterou ve středu ohlásila česká oděvní značka Pietro Filipi, může podle odborníků fungovat. Jde však podle nich o odvážný a časově náročný krok, který nebude možné uskutečnit bez silné komunikační kampaně. Výhodou je, že se více zejména mladých lidí zajímá o udržitelnost. Vyplývá to z ankety mezi analytiky.

Úplné zrušení slev je však podle ředitele e-shopu Zoot Milana Poláka pro většinu trhu nedostupné. Méně poptávané zboží v oděvním segmentu je podle něj třeba nabídnout po sezoně ve slevách a získat tak kapitál na nákup nových kolekcí.

Pietro Filipi v souvislosti se zrušením slev podle svého majitele Michala Mičky snížilo ceny starších zásob zhruba o 30 procent a bude je prodávat v menších městech. "Máme v plánu prodat 80 procent produktů v síti obchodů s novým zbožím ve větších městech, zbylých 20 procent potom později v těch menších, kam zboží přijde jako nová kolekce. Pokud některé oblečení neprodáme, použijeme ho v rámci CSR (Corporate Social Responsibility, společenské odpovědnosti firmy)," řekl.

Odborníci se shodují, že zrušení slev je významným počinem na českém módním trhu. "Z hlediska úspěchu u zákazníků bude důležité zaměřit se na preference a motivátory různých segmentů a uzpůsobit tomu celkovou zkušenost z prodeje a značky. Produkt musí být trendy a kvalitní, ale je důležité vytvořit zkušenost a značku, která padne zákazníkovi a povede k loajalitě nezaložené na ceně," řekl manažer KPMG Lukáš Cingr. Ředitel oddělení poradenských služeb KMPG Tomáš Potměšil doplnil, že bude třeba změnit zákaznickou zkušenost a unuděné prodavačky by měly být minulostí.

Podle analytika Petra Bartoně z Natlandu to však u Pietro Filipi nevypadá, že by slevy opustil úplně. Doprodej za nižší cenu v menších městech je podle něj nejen slevou, ale i legitimní marketingovou strategií. "Řeší nejstarší problém cenotvorby - jak od sebe oddělit trhy tak, aby sleva "zbytečně" nepadla na zákazníky, kteří koupí i bez ní. Do menších měst se mu jezdit nevyplatí a tak je sleva vlastně ještě účinnější, než předtím," řekl.

V českém prostředí je podle Hany Zachové z módního vyhledávače Glami dlouhodobě nejsilnějším marketingovým nástrojem právě sleva. Červencový průzkum Glami mezi 3000 respondenty ukázal, že jen osm procent lidí má nedůvěru k neustále nabízeným slevám. Slevové akce vítá přes 54 procent Čechů a 27 procentům oslovených dlouhodobé slevové akce nevadí.

Pietru Filipi nahrává vzrůstající obliba udržitelnosti. Z průzkumu Glami dále vyplývá, že 28 procent Čechů plánuje v následujícím půl roce za udržitelnou módu utratit nejvíce peněz. "Rizikem strategie je v každém případě postupné nakupení produktů ze starých kolekcí, které by se běžně prodaly ve výprodeji. Je to zároveň ale příležitost dále podpořit "zodpovědnost" značky třeba přes dary charitám a dlouhodobě lze jistě přizpůsobit kapacitu," dodal Cingr.