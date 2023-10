Ceny skipasů zůstanou stejné, tvrdí horská střediska | e15.cz

Loňská zima potrápila skiareály vysokými cenami energií. Letos očekávají jejich provozovatelé dopady konsolidačního balíčku, inflace a navíc do nových sjezdovek, lanovek a zasněžovacích zařízení investují přes miliardu korun. Přesto tvrdí, že ceny skipasů nestoupnou. Podle Asociace horských středisek (AHS) dvě třetiny areálů zachovají loňské ceny, ostatní pak budou zdražovat do dvou procent, některé i o pár procent zlevní. Doufají, že nárůst nákladů vykompenzuje zvýšený příliv tuzemských lyžařů, kteří upřednostní české hory před zdražujícím zahraničím.

„Kdybychom promítli všechny náklady do cen skipasů, tak by se jednodenní permice pohybovala okolo pěti, šesti tisíc korun a bylo by to absolutně neprodejné,“ tvrdí ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš. Středisko přitom do nadcházející zimní sezony investovalo tři sta milionů korun, zejména na výstavbu dvou nových sjezdovek, které jsou součástí plánovaného propojení obou částí špindlerovského areálu, tedy Medvědína se Svatým Petrem. „Do letošních cen budeme samozřejmě nějakým, nepříliš významným způsobem zvýšené náklady promítat, ale nebude to rozhodně odpovídat tomu, jakým tempem nám náklady rostou,“ dodává.

Připouští, že na hospodářském výsledku se rostoucí náklady projevují a část z dlouhodobějších investic hradí hlavně ze své kapsy. I přesto jsou provozovatelé poměrně optimističtí, co se týká nadcházející sezony. Těší je totiž zejména růst cen v Rakousku, kde letos skipasy podle průzkumu rakouské tiskové agentury APA meziročně zdraží o sedm až deset procent.

V Arlbergu vyjde denní jízdenka pro dospělého v nadcházející zimní sezoně na 75 eur, v Kitzbühelu, Ischglu, Zillertal Areny a Söldenu pak bude v hlavní sezóně stát více než 70 eur. „Takže očekáváme, že velká část české klientely, která byla zvyklá jezdit lyžovat do zahraničí, se podívá i po domácích rezortech,“ věří Hroneš.

Provozovatel skiareálu Tanvaldský Špičák v Jizerských horách Skibižu ponechá cenu stejnou jako loni, i když dojde k výměně lanovky na jedné ze sjezdovek. „Líbí se nám, že v zahraničí se letos výrazně zdražilo. Skipas bude venku stát 70 až 80 eur, což je oproti nám, když vezmu Tanvaldský Špičák, zhruba dvojnásobek,“ uvádí jednatel společnosti Pavel Bažant a doufá, že i díky tomu Češi přijedou spíše do tuzemských středisek.

Jde podle něj tak o správné nastavení cen a toho, jestli díky jejich zachování získají nové návštěvníky. „Pak nemusím přijít o žádné peníze,“ vysvětluje Bažant. „Za asociaci máme informace, že se samozřejmě zisky areálů v posledních letech snížily, protože náklady, které mají, nemohou plně promítnout do ceny skipasů,“ doplňuje za AHS prezidentka Kateřina Neumannová.

Čím dál více areálů postupně přechází na takzvané plovoucí ceny, které reagují na termíny i poptávku. Průměrný rozdíl je minimálně patnáct, nejvíce dvacet procent, v akcích může být až třicetiprocentní. Na včasných nákupech skipasu tak lyžaři výrazně ušetří. Plovoucí ceny využívá i Špindlerův Mlýn. „Naší strategií je, že ty nejvýznamnější, nejoblíbenější termíny, kdy je návštěvnost obrovská, se trošku vyšší cenou snažíme návštěvnost udržet na únosné míře,“ popisuje Hroneš. Naopak v málo vytížených termínech jdou s cenou podstatně níže, aby přilákali více lidí.

Kromě dvou sjezdovek ve Špindlerově Mlýně vznikla i nová sjezdová trať o délce 3,7 kilometru v rezortu Dolní Morava v Pardubickém kraji. Střediska dále investují hlavně do technologií, díky kterým ušetří na energiích a pomohou jim lépe hospodařit s vodou. Staví proto například akumulační nádrže, které sbírají vodu ze srážek a oblev. Rozšiřují také takzvanou technologii Snowsat, která pomocí satelitů určí s přesností na centimetry výšku sněhu v daném místě, a skiareály tak dokážou lépe upravovat tratě.

„Je to v podstatě jedna ze základních cest, jak čelit proměnlivosti počasí a cenám energií. Účinnost, která s nimi přichází, tedy nižší spotřeba elektřiny i pohonných hmot a lepší hospodaření včetně vody, se za posledních pět, deset let téměř zdvojnásobila,“ říká ředitel AHS Libor Knot.

I když mají majitelé skiareálů před nadcházející zimní sezonou optimistické vyhlídky, Institut turismu agentury CzechTourism na základě dat ze serveru Booking očekává, že se v listopadu bude sezona rozjíždět pomaleji. V prosinci, zejména přes vánoční svátky, pak ale očekává obsazenost ubytovacích zařízení mezi 62 až 80 procenty.