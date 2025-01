„V průměru sleva dosáhne dvou tisíc korun měsíčně, což není málo. Daný člověk, který splňuje podmínky, ale musí sám udělat aktivní kroky. Nárok nevzniká automaticky,“ říká Jurečka. Sleva se týká jak zaměstnanců, tak právě i OSVČ, kteří dosáhli důchodového věku a získali nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši.

Například zaměstnanci ale musejí o uplatnění slevy už za leden požádat svého zaměstnavatele. Nečeká je ale nic složitého. Doloží rozhodnutí o přiznání starobní penze a čestné prohlášení, že ji pobírají. Případně požádají Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o potvrzení. „Není potřeba speciální formulář, stačí jen napsat na papír žádost a přiložit potvrzení. V ideálním případě by to lidé měli stihnout do konce ledna,“ doporučuje šéf ČSSZ František Boháček.

Sleva i pro OSVČ v paušálním režimu

Důchodci vydělávající jako OSVČ mají na výběr více možností. Už od ledna mohou požádat o sníženou sazbu záloh na sociální pojištění, a to z dosavadních 29,2 procenta na nově platných 22,7 procenta, rozdíl činí zmíněných 6,5 procenta. Příslušný tiskopis naleznou na portálu ČSSZ a po vyplnění ho zašlou správě dle místa svého trvalého bydliště. „Tyto OSVČ pak už rovnou platí nižší zálohy. Druhou možností je uplatnit nárok na slevu až zpětně za celý kalendářní rok,“ dodává Boháček.

Pokud je OSVČ vyplácena starobní penze pouze v některých měsících roku, protože takovým lidem vznikl nárok v průběhu roku, mohou o slevu na pojistném žádat jen z poměrné části vyměřovacího základu, tedy podle počtu měsíců, v nichž vykonávali samostatnou výdělečnou činnost a splňovali podmínky pro nárok na slevu.

Sleva se vztahuje také na OSVČ, které jsou poplatníky v paušálním režimu. Způsob uplatnění nároku se liší podle toho, zda je, či není daň z příjmů za daný kalendářní rok rovna paušální dani. Podrobnosti naleznou zájemci na stránkách ČSSZ.

Konec pravidelného navyšování penzí

Současní i budoucí ekonomicky činní senioři ale musejí počítat s tím, že od letošního roku přijdou o navyšování důchodu o 0,4 procenta vyměřovacího základu za každých 360 odpracovaných dnů. Nicméně ve finančním vyjádření šlo podle rezortu práce v průměru o 78 korun měsíčně. Navíc bylo nutné každoročně vyplňovat formuláře a posílat je ČSSZ.

Odborníci potvrzují, že sleva na sociálním pojištění ve výši 6,5 procentního bodu je pro pracující důchodce výhodnější než dosavadní navyšování penzí za odpracované roky. „Obvyklé zvýšení bylo kolem 100 korun. Pro některé to bylo tak málo, že si o to ani nežádali,“ uvedl už dříve důchodový poradce Martin Kohoutek.

Jurečka si od opatření slibuje také úlevu pro pracovníky ČSSZ, pro něž bylo každoroční přepočítání starobních penzí časově náročné. Firmám ale přinese nové povinnosti související s administrací slev na pojistném, na druhou stranu jim odpadne vedení důchodové evidence.