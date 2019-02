Inflace v lednu zrychlila růst na 2,5 procenta. Zdražovalo bydlení a alkohol | E15.cz

Náklady na bydlení rostou podle statistiků již několik měsíců v řadě. Nájemné bylo proti loňskému lednu letos dražší o 3,8 procenta, vodné a stočné o 2,6 procenta, elektřina o 8,2 procenta a teplo a teplá voda o 3,8 procenta. Ve všech případech růst cen ve srovnání s předchozím měsícem zrychlil.

Za lihoviny zaplatili lidé v lednu o 3,4 procenta více, za tabákové výrobky o 4,1 procenta více a také ceny vína přešly z prosincového poklesu v mírný lednový růst. Meziročně více se platilo také například za pohonné hmoty, jejich zdražování ale proti prosinci zpomalilo na 1,6 procenta.

Mezi potravinami zlevnil především cukr, a to téměř o třetinu. Ceny vajec klesly o 22,4 procenta, ovoce o 8,5 procenta, polotučné trvanlivé mléko o 5,4 procenta a nealkoholické nápoje o 1,4 procenta. Více lidé zaplatili za máslo a zejména za brambory, které proti loňskému lednu zdražily o zhruba 56 procent.

Také meziměsíční růst spotřebitelských cen ovlivnilo bydlení. „Vyšší byly ceny elektřiny, tepla a teplé vody, nájemného, vodného a stočného a zemního plynu,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Růst cen pociťují i někteří výrobci. „Loňský rok byl pro výrobce oken ve znamení obratu k růstu o jednotky procent, se zpožděním oproti stavebnictví. V letošním roce pomůže i návrat k normálnějším úrovním marží,“ uvedl generální ředitel společnosti Vekra Jan Tušl. „Ceny vstupů rostly velmi výrazně a to se odráží v cenách výrobků. Cenu oken jsme v září zvyšovali o 6,5 procena, cenu montáží o 10 procent a další zvýšení cen oken o 6 procent přijde v březnu,“ doplnil Tušl.

„Meziroční inflace bude letos zrychlovat. V březnu a dubnu se podle našeho předběžného odhadu dostane na 2,7 procenta. Tahounem zůstanou jádrové ceny, zdražování podle nás čeká i potraviny. Navíc se již zastavil propad cen ropy, a ceny pohonných hmot by se tak měly stabilizovat,“ uvedl i ekonom Komerční banky Viktor Zeisel. K tomu zůstane podle analytika Raiffeisenbank Františka Táborského silná i jádrová složka inflace očištěná o ceny energií a potravin, potáhne ji pokračující růst mezd a stále vysoká důvěra spotřebitelů.

Samotný výsledek lednové inflace byl sice podle analytika ČSOB Petra Dufka překvapením, důvody které k němu vedly, ale překvapivé nejsou. „Podle očekávání hrají letos hlavní roli rychle rostoucí náklady na bydlení. Ty jsou nyní odpovědné za více než polovinu aktuální inflace a podobně tomu bude i nadále,“ uvedl.

Hlavní ekonom Deloitte David Marek upozornil, že současná úroveň inflace je dozvukem efektů rychlého růstu ekonomiky v předchozích letech. „Nicméně známek zpomalování růstu přibývá a tlak na inflaci by měl postupně polevovat. Jenom se to projeví až s mírným zpožděním. V letošním roce by se měla inflace pohybovat mezi dvěma až třemi procenty,“ uvedl.

Podle UniCredit Bank bude inflace dále posilovat. „Ukazuje se, že ceny potravin už dosáhly v listopadu svého dna a letos u nich bude zřejmě převažovat tendence k růstu. Pomalu také končí zlevňování pohonných hmot. Tyto faktory navíc doplní i další zdražování energií,“ uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Zpomalovat by měla podle něj inflace až v druhé polovině roku.