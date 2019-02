Schillerová hodlá ušetřit 25 miliard | E15.cz

S dvouměsíčním předstihem začaly licitace vlády ANO a ČSSD o podobu státního rozpočtu na příští rok. Očekávaný propad příjmů nutí šéfku státní pokladny Alenu Schillerovou (ANO) k úsporám v jednotlivých úřadech. Dohromady jim chce sebrat 25 miliard korun. O nejvíce peněz by měl přijít rezort dopravy a také ministerstva zemědělství a kultury ovládaná sociální demokracií.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nechce výsledek debat předjímat. Podobně jako ostatní členové kabinetu odmítá škrtat v investicích rezortu, který řídí. „Nebudu ale vést koaliční jednání o rozpočtu přes média a komentovat neveřejné pracovní materiály,“ řekl deníku E15 k návrhům Schillerové.

Podle ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) by se musely zakonzervovat některé stavby. „Diskuze teprve začíná. Nemuseli bychom mít peníze na přípravu nových investic ani na dokončení rozestavěných projektů,“ odhadl.

Možné problémy neskrývá ani ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). „Budeme možnosti úspor analyzovat i v návaznosti na dotační politiku státu a rezortu,“ uvedl. „Musíme zajistit nezbytné potřeby obyvatelstva, kontrolu kvality zemědělské produkce a ochranu přírody,“ dodal.

Záměr Schillerové by negativně ovlivnil i plány ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), který na příští rok požaduje zvýšení rozpočtu o 2,4 miliardy korun. „Podíl naší kapitoly na celkových výdajích státu by měl vzrůst na jedno procento, jak o tom české vlády mluví už dvě desítky let,“ připomněl. Případné úspory by se zřejmě dotkly podpory živého umění, na niž letos Staněk vynaloží přes 850 milionů, nebo oprav památek.

Schillerová předpokládá intenzivní debatu o fiskálním plánu na rok 2020, jehož první nástřel musí předložit v dubnu. „Všichni vládní kolegové připraví do začátku března co nejefektivnější návrhy na racionalizaci výdajů, abychom utratili co nejméně,“ řekla s tím, že kabinet nesmí „tupě škrtat“, ale hledat systémová řešení.

Ministerstvo financí chce jít ostatním příkladem a podle své šéfky sníží počet zaměstnanců. K tomu, aby odešel každý desátý pracovník, vyzvala i ostatní ministry. Podle ČSSD to však není možné. Jen letos má státní aparát podle loňského plánu nabobtnat o dalších 16 tisíc lidí.