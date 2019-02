Výhled české koruny: kurz nejvíce ovlivní inflace a globální sentiment | E15.cz

Základem pro zisky z této pozice by měl být kladný rozdíl v úrokových sazbách mezi korunou (aktuálně 1,75 procenta) a eurem (aktuálně -0,40 procenta). Takto vysoký úrokový diferenciál by měl nejenom lákat kapitál do České republiky a tím pomáhat koruně vzhůru, ale také i při stagnaci měnového páru EUR/CZK přinášet zisky. Podobného názoru je i Česká národní banka, která pro letošní rok čeká průměrný kurz EUR/CZK 24,70.

Poslední prognózovaný kurz EUR/CZK Českou národní bankou:

Prognóza_ČNBAutor: Ondřej Hartman

Dva faktory, které budou během roku 2019 pohyb kurzu české měny ovlivňovat nejvíce, budou domácí inflační tlaky a globální sentiment. Česká inflace se nyní již druhý měsíc drží na cíli stanovém centrální bankou. Pokles inflace v druhém pololetí loňského roku, však byl způsobem jednorázovými či přímo umělými faktory, které dříve nebo později odezní a ČNB je proto příliš nebere v potaz. Relativní pokles cen přineslo zmírnění inflace cen potravin, zlevnění pohonných hmot, zavedení slev na jízdné pro důchodce a studenty nebo snížení DPH na vybraných položkách spotřebního koše.

Meziroční vývoj spotřebitelské inflace v České republice:

Vývoj inflaceAutor: Ondřej Hartman

Vzhůru naopak budou inflaci tlačit fundamentálně silné faktory, které centrální bankéři mohou krotit růstem úrokových sazeb. Mezi ně patří hlavně růst mezd o 7-8 procent a fiskální uvolnění skrz zvýšení důchodů o 7 procent. Marže obchodníků už nemají příliš prostoru pro pokles, a proto se takto prudké zvýšení příjmů domácností zákonitě přetaví ve spotřebu, která bude tlačit inflaci vzhůru.

Stejně tak by spotřeba domácností měla působit jako slušný polštář proti případnému zpomalení poptávky v zahraničí. Z grafu můžeme vidět, jak se po stagnaci let 2009-2014 rostla spotřeba o 3-4 procent ročně a významně přispěla ke konjuktuře posledních 5 let.

Vývoj reálné spotřeby domácností v ČR (v mld. CZK čtvrtletně):

Vývoj spotřeby domácnostíAutor: Ondřej Hartman

Výhled české koruny je tedy z našeho pohledu býčí na základě silného fundamentu domácí ekonomiky. Rizika mohou přijít ze zahraničí podobně jako v loňském roce, kdy nakonec koruna místo plánovaného posílení pouze stagnovala. Tehdy však rizikovějším měnám (včetně CZK) nepomohla silná americká ekonomika, která si vynutila rychlé zvyšování úrokových sazeb v USA.

Letos by naopak americké zpomalení koruně mělo pomoci a to do té doby, než by se zpomalení ve Spojených státech překlopilo do recese a americký dolar by byl znovu atraktivní jako bezpečný přístav. Zde ale jde spíše o výhled na roky 2020 a dále. Pro letošní rok by mělo na korunu působit uvolnění americké měnové politiky pozitivně.

Vývoj měnového páru EUR/CZK (denní graf – D1):

Vývoj měnového páruAutor: Ondřej Hartman

Autor je zakladatelem portálu FXstreet.cz a analytik portálu FXstreet.cz