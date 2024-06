Jsou seriálové adaptace knih zlatý důl, nebo banánová slupka?

Knižní trilogie Problém tří těles čínského spisovatele Liou Cchʼ-sina má všechno, co by si (nejen) fanoušek imaginativních sci-fi příběhů mohl přát – začíná historickým exkurzem do totalitní Číny v době kulturní revoluce, po několika desítkách stran se přesune do současnosti vykolíkované virtuální realitou, náboženskými kulty a nejnovějšími vědeckými objevy, a jakmile se přes nezbytný první kontakt s mimozemskou civilizací dostane do budoucnosti, nastolí čtenáři filozofické otázky samotného přežití lidské civilizace.