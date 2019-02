K otázce udržitelnosti penzí by se důchodová komise mohla dostat koncem roku | E15.cz

Nová důchodová komise by měla mít v brzké době představu o tom, jakým směrem by se v příštích letech mohly ubírat úpravy důchodového systému. Možnost shody mezi politickými stranami, akademiky, zaměstnavateli či odbory by měly naznačit výsledky dotazníku, který dostali všichni členové. Odpovědět by měli na to, jaká by podle nich měla být míra solidarity a zásluhovosti, podíl výdajů na HDP či poměr penze ke mzdě. Novinářům to po prvním jednání důchodové komise řekly její předsedkyně Danuše Nerudová a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).