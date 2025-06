Kandidátka na ministryni Decroix: Prezident mě v úterý jmenuje, řešili jsme i kauzu bitcoinů

Decroix požádala Pavla, aby využil svoji autoritu a mandát k uklidnění situace, aby bylo o bitcoinové kauze vše komunikováno na základě faktů, nikoli domněnek a spekulací. V prvním týdnu po nástupu do funkce chce Decroix prezentovat své záměry včetně časového harmonogramu kroků.

Minulý týden Decroix řekla, že zadá v úřadu audit procesů a pravidel, který provede externí firma. Veřejnost chce s výsledky prověrky seznámit do konce srpna, tedy ještě před volbami do Sněmovny. Zároveň předloží vládě časovou osu kauzy. Na ministerstvo hodlá přivést nezávislého koordinátora z justice, jenž bude o záležitosti nestranně informovat.

Ministerstvo spravedlnosti podle Pavla Blažka, který dnes kvůli případu skončil ve funkci, dosud od žádného státního orgánu neobdrželo ani jeden přípis nebo rozhodnutí, že v čemkoli v kauze miliardového daru bitcoinů pochybilo či porušilo zákon. Odcházející ministr to napsal na sociální síti X. Bitcoiny daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský odsouzený v roce 2017 za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Blažek uvedl, že není z ničeho obviněný.

Blažek kvůli případu nebude kandidovat v říjnových volbách do Sněmovny a o víkendu oznámil, že pozastavil členství v ODS. Opozice žádá kvůli kauze také konec ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), ANO již posbíralo podpisy na vyvolání hlasování o nedůvěře vládě.

Blažek dnes uvedl, že veřejný prostor je zaplaven nebývalým množstvím dezinformací a konspiračních teorií. Tajné služby by podle něj měly šíření podobných zpráv prověřit. „Zda za ním dnes již nestojí záměr nějakého 'nepřítele státu' z byznysu, českého represivního aparátu nebo jiného státu (jeho tajných služeb),“ uvedl. Na novináře apeloval, aby se nad celým děním zamysleli hlouběji. „Teď už přece očividně nejde jen o bitcoiny,“ konstatoval.

Kryptoměnová kauza

Kryptoměnu daroval ministerstvu spravedlnosti Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Ministerstvu daroval 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila. Resort přijal bitcoiny za miliardu korun. Ministerstvo kryptoměny prodalo v aukcích za skoro miliardu korun. Podle něj bylo vše v souladu s právem.

Blažek řekl, že nevidí nic nelegálního ani neetického na tom, že ministerstvo přijalo bitcoiny za miliardu korun od muže odsouzeného za obchod s drogami. Soudy podle něj neprokázaly, že kryptoměna pocházela z trestné činnosti. Pokud by k takovému závěru dospěly v budoucnu, peníze by stejně zabavily a odvedly do státního rozpočtu, řekl. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že věří v to, že dar od obchodníka s drogami byl v souladu s legislativou. Blažek se po dohodě s premiérem Fialou rozhodl kvůli kauze s bitcoiny podat demisi, na síti X napsal, že nechce poškozovat pověst vlády ani vládní koalice.

Fiala uvedl, že je přesvědčen o tom, že Blažek konal v případě sporné dražby bitcoinů v dobré víře. Koaliční lídři označili Blažkovu demisi za správnou, ocenili i jeho práci. Opozice má Blažkovu demisi za jediné možné rozhodnutí.