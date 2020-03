Karanténa v Česku? Lidé mohou pouze do práce a na nákup | E15.cz

Stát v sobotu uvolnil ze zásob Správy státních hmotných rezerv 10 tisíc respirátorů, které začne rozvážet v neděli. V pondělí by měl stát dostat dalších 52 tisíc respirátorů. Společnost Home Credit podle Babiše darovala 200 tisíc respirátorů, které by měly dorazit v pátek. Dalších 1,5 milionu respirátorů by mělo dorazit do konce března. Nejpozději v pondělí začne stát distribuovat 82 tisíc roušek pro sociální služby kvůli šíření nového typu koronaviru. Ministerstvo vnitra má potvrzené objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek z Číny, uvedl šéf rezortu Jan Hamáček (ČSSD). Jedná o tom, aby v ČR byly do středy. Stát dříve objednal u čínského dodavatele pět milionů roušek, podle Babiše se ale jednalo o podvod a roušky nedorazí.