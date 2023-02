Koaliční smlouva v Praze je hotová. Nové vedení se Svobodou v čele se má volit v polovině února | E15.cz

Praha by v polovině února mohla mít novou vládní koalici. Zástupci Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN se během nočního jednání dohodli na podobě koaliční smlouvy, řekl ČTK končící primátor Zdeněk Hřib. Dohodu nyní musí chválit jednotlivé strany, podepsat ji mají ještě před jednáním zastupitelstva 16. února, které má zvolit nové vedení Prahy v čele s Bohuslavem Svobodou (ODS).

Koaliční lídři začali ve čtvrtek s finálním jednáním ve čtyři hodiny odpoledne a skončili až po půlnoci. Podle Hřiba jednaly strany o programy a personálním obsazení jednotlivých gescí. Politici dokončili koaliční smlouvu včetně příloh, nyní se dokončují jazykové úpravy, a v pátek nebo sobotu půjde dokument ke schválení ve všech pěti stranách. „Schválení smlouvy očekávám koncem dalšího týdne. Jsem rád, že se věci hýbou správným směrem. Praha bude mít novou vládu,“ řekl Svoboda.

Nejdelší schvalovací proces mají Piráti, kde musí dohodu schválit členská základna partaje, což s diskuzí zabere sedm dní. Debatu zahájí tak již o víkendu, ostatní strany se na to chystají až v průběhu příštího týdne.

„Hlavní je pro nás prosadit program, který jsme slíbili voličům,“ uvedla pirátská vyjednavačka Jana Komrsková. „Jde nám hlavně o zahájení masivní výstavby městských nájemních bytů, stavbu tramvajového okruhu, ochlazení Prahy milionem stromů, výstavbu vědeckotechnického parku a vdechnutí nového života zanedbaným sídlištím, na která jsme v předchozím volebním období vyjednali peníze z EU,“ dodala.

Těžké schvalování možná bude u lidovců, kteří podle informací Deníku N nemají mít ani jednoho radního, místo toho dostanou dvě pozice předsedů výborů. Žádná ze stran zatím nechtěla personální obsazení v radě města komentovat.

Jednání o koalici v Praze je v tuto chvíli rekordně dlouhé, táhne se už od loňských zářijových komunálních voleb. Svoboda jako lídr vítězné koalice chtěl podle svých slov od začátku složit radu na vládním půdorysu, tedy ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti. Vyjednávání však blokovaly podmínky na obou stranách, koalice Spolu požadovala většinu v radě a post primátora, Piráti zase chtěli do koalice přibrat Prahu sobě.

V průběhu ledna koalice Spolu ustoupila. V jedenáctičlenné radě si nyní nárokuje jen pět míst, zbývajících šest rozdělila mezi Starosty a Piráty, kteří ustoupili od požadavku na zapojení Prahy sobě.

Spolu by měla získat gesce financí a rozpočtu, sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu a infrastruktury. Primátor Svoboda by pak měl mít na starosti bezpečnost, zahraniční vztahy a energetiku. Pirátům připadnou oblasti IT a inovací, životního prostředí, majetku a dopravy. STAN bude mít radní pro územní rozvoj a školství a sport.