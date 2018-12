Komunisty povede do evropských voleb europoslankyně Konečná | E15.cz

Kandidátku KSČM do voleb do Evropského parlamentu povede současná europoslankyně Kateřina Konečná. V sobotu zvolilo do čela kandidátní listiny širší vedení KSČM. Její protikandidát a další europoslanec Jaromír Kohlíček dostal zhruba čtvrtinu hlasů. Konečná je místopředsedkyní komunistů pro evropské záležitosti a zhruba čtvrt roku již volby chystá. Komunisté za kampaň plánují utratit zhruba 7,5 milionu korun.

Favorizovaná Konečná vyhrála v tajném hlasování ústředního výboru jasnou většinou. Již dopoledne špičky komunistů v pražském sídle strany schválily program, se kterým půjde strana do voleb. Apelovat chce především na změny v základních unijních smlouvách, které by přesunuly víc pravomocí členským státům.

Iniciativy evropských občanů či zákonodárců jednotlivých zemí by měly mít podle komunistů větší vliv na to, na jaké legislativě se bude a nebude na evropské úrovni pracovat. "Chceme, aby občané měli daleko silnější pravomoc se bránit pomocí různých iniciativ, na které (Evropská) komise bude muset dát jasný zřetel," řekla novinářům v přestávce jednání Konečná.

Na kandidátce komunistů by měli být i členové dalších stran či nestraníci, takže by měla nést název "KSČM - česká levice společně!". "Rozpočet vychází na 7,5 milionu s DPH, tak nějak to budeme koncipovat. I s tímto malým rozpočtem se budeme snažit udělat co nejvíc parády," uvedla Konečná.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku budou konat 24. až 25. května. Jedničkou ODS bude Jan Zahradil, který bude i vedoucím kandidátem frakce Evropských konzervativců a reformistů, kam ODS patří. Grémium ČSSD navrhuje na lídra kandidátky europoslance Pavla Poce, lidovce povede další současný poslanec europarlamentu Pavel Svoboda. Další strany ještě definitivně o lídrovi nerozhodly.