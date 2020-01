Koronavirus se možná vyskytl na Opavsku, Zlínsku a Českobudějovicku | E15.cz

Moravskoslezští hygienici nejprve informovali o Číňance, která před 11 dny přiletěla z Číny a v tuzemsku u ní propukl kašel a dostala teplotu. Druhým pacientem je Čech ve věku přes 30 let, který je v Česku po návratu z Číny už tři týdny, celou dobu má ale zdravotní problémy.

Výsledky obou pacientů by měly být známy v úterý. Nemocná Číňanka je v domácí izolaci. Druhý pacient přiletěl z Číny už před třemi týdny. „Po celou dobu má dýchací obtíže. Pokud se to do rána nezlepší, tak u něj bude provedeno rentgenové vyšetření. Pokud tam bude zánět plic, bude proveden stěr až z dolních cest dýchacích, protože v nosohltanu už bychom nic nezachytili,“ popsala Svrčinová.

Podezření na koronavirus se prověřuje také ve Zlínském kraji. Pacient, který se nedávno vrátil z Číny, byl převezen na infekční oddělení Uherskohradišťské nemocnice, kde bude v izolaci. Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) řekl, že pacientem je devětatřicetiletý muž, který údajně cestoval sám a z Číny se vrátil před 14 dny.

Jihočeští hygienici evidují jeden případ podezření na koronavirus. Jde o čínského turistu, který je hospitalizován na infekčním oddělení českobudějovické nemocnice.

S podezřením na koronavirus byla hospitalizována také žena z Brazílie v pražské Nemocnici Na Bulovce. Nákaza se však u ní nepotvrdila, uvedla to Kristýna Herrmannová z Kliniky parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. Žena je umístěná na běžném oddělení izolace, nikoliv v bioboxu pro vysoce nakažlivé choroby. Pacient, který byl v nemocnici už v pátek, má výsledky negativní.

Novým typem koronaviru, který se šíří z čínského města Wu-chan, se nakazilo už více než 2700 lidí. Zatím 81 nakažených zemřelo.