Kraje a obce chtějí na obnovu brownfieldů miliardu korun | E15.cz

Žádost do programu podalo například Brno. To chce upravit brownfield, na kterém stojí zchátralá vojenská jídelna. Na území o velikosti 4000 metrů čtverečních má vzniknout za deset milionů korun park. Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) upozornila, že objekt je nevyužitý skoro 30 let. „Snaha o obnovu místa trvá roky. Už jsem ani nevěřila, že se nám to podaří,“ dodala primátorka.

V jarní výzvě se sešlo 101 žádostí o dotace a úvěry a to ze všech krajů vyjma Prahy. Radnice chtějí dohromady zregenerovat území o velikosti 238 tisíc metrů čtverečních. Největší zájem je na Vysočině, v Olomouckém a Ústeckém kraji. Podle mluvčí fondu Karolíny Smetanové se rozpočet programu letos navyšovat nebude, je vázán na státní rozpočet. „Žádosti se budou ještě vyhodnocovat, ne všechny zřejmě splní podmínky,“ dodala.

Zchátralých objektů, brownfieldů, jsou v České republice podle údajů ministerstva pro místní rozvoj tisíce. Jde o místa, kde stojí opuštěné průmyslové, vojenské či zemědělské areály, bývalá nádraží, výrobní haly či sklady. Mnoho z nich se nachází přímo v centrech měst.

„Chceme motivovat vlastníky, aby je opravili a nadále je využili, či pro ně našli novou potřebnou funkci,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Letošní program Brownfieldy navazuje na podobný dotační program, který řídilo v uplynulých dvou letech přímo ministerstvo pro místní rozvoj. Podporu na regeneraci získalo během let 2019 a 2020 celkem 103 projektů dohromady za 1,1 miliardy korun.

Program, který nově spravuje Státní fond podpory investic, je jiný zejména v tom, že umožňuje kombinovat dotaci s úvěrem a to až do 90 procent celkových nákladů, což má přilákat více žadatelů. „Tento finanční nástroj má navýšit motivaci obcí, které tak budou předkládat smysluplné a udržitelné projekty. Dotační část zajistí, že i finančně slabší obce budou mít k podpoře přístup,“ uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj.

Obce a kraje mohou žádat nejvýše padesát milionů korun a musí se zavázat k tomu, že do pěti let revitalizaci území dokončí. Ministerstvo a SFPI se zaměřují na transformaci území pro nepodnikatelské využití, dotace se poskytuje pouze na vybudování občanské vybavenosti.

Naopak ministerstvo průmyslu a obchodu od roku 2017 poskytuje dotaci pro regeneraci brownfieldů pro podnikatelské využití, ale pouze pro strukturálně postižené regiony, konkrétně Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. V rámci programu vznikají nové objekty pro průmysl a podnikání, což má pomoci k hospodářskému oživení regionů. Dotaci od začátku programu získalo dvacet obcí za 384 milionů korun. V současnosti se rekonstruují například bývalá likérka, budova pivovaru, jatka či konírny.