Obecní byty postaví stát i developeři | E15.cz

Obce nemají o státní dotace na stavbu bytů zájem, nabídněme peníze soukromé sféře, navrhuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Její úřad připravil návrhy na změnu dotačního programu Výstavba pro obce. Kromě spolupráce s developery počítá i s možností, že by se stát sám stal investorem. S plánem na rozvoj výstavby dostupných bytů hnutí ANO možná půjde do říjnových voleb.

Program Výstavba lze bez přehánění označit za neúspěšný, což přiznává i Dostálová. Přestože se v něm měly protočit tři miliardy korun ročně, za dva roky fungování byly schváleny projekty za zhruba 271 milionů korun. Nezájem obcí pramení zejména z byrokracie i přísných podmínek, přestože se pravidla v průběhu let zmírnila. Ministryně proto žádá zásadní změnu.

„Je otázkou, jestli do programu Výstavba nepustit i jiné příjemce než jenom obce, třeba neziskový sektor, ale i podnikatelský sektor,“ řekla Dostálová deníku E15. „Proč by podnikatelé nemohli stavět velkokapacitní domy a dvacet procent bytů nenabídnout obci. Tyto byty by stát zaplatil, čili by šlo o stoprocentní dotaci, nemusely by se tak zdražovat ostatní byty v domě. To je win-win model,“ míní ministryně, podle které by to mohlo pomoci vyřešit nedostupnost bydlení v Česku.

Kromě toho by se Státní fond podpory investic, který program zastřešuje, mohl sám stát investorem. „Vznikla by skutečně státní bytová výstavba. Zaměřili bychom se na veřejně prospěšné profese, jako jsou zdravotníci, policisté, hasiči, učitelé nebo lékaři,“ řekla šéfka rezortu, podle které by dostupné bydlení mohlo tyto pracovníky nalákat i do méně atraktivních regionů. Návrhy a modely fungování už představila ve fondu i premiérovi Andreji Babišovi (za ANO)

Do voleb se však záměr nestihne realizovat. „Bude to připravené jako program do následujícího čtyřletého období. Pokud se to zvedne jako marketingové téma, budeme připraveni. Ráda bych to připravila i jakémukoli budoucímu ministrovi,“ odpověděla Dostálová na dotaz, zda s touto vizí půjde ANO do voleb.

Státní fond rozvoje investic od poloviny roku 2019, kdy program začal, schválil 27 žádostí o dotaci nebo úvěr na výstavbu bytů, jejich koupi či rekonstrukci. „Jedenáct obcí již dočerpalo podporu či podporu čerpá,“ uvedla mluvčí fondu Karolína Smetanová s tím, že program Výstavba pro letošek počítá s rozpočtem 540 milionů korun, což je šestina toho, co chtělo ministerstvo pro místní rozvoj každoročně do programu investovat. Byty mají sloužit pro ty nejpotřebnější, zejména seniory a samoživitele, kteří patří ke skupinám nejvíce ohroženým bytovou nouzí.

Obce si nicméně v minulosti stěžovaly, že program umožňoval v bytech ubytovávat jen ty nejchudší obyvatele, k čemuž se musely zavázat na dvacet let. Byť vláda loni rozšířila okruh nájemců, starostové hledají spíše jiné způsoby zajištění bytů. Kromě toho se čeká na nový zákon o dostupném bydlení, který je nyní ve sněmovně.

Počet žádostí v programu Výstavba pro obce

Počet Objem peněz (v milionech korun) Dotace 54 543 Úvěr 7 118

Počet schválených žádostí v programu Výstavba pro obce

Počet Objem peněz (v milionech korun) Dotace 25 244 Úvěr 2 27

Pramen: SFPI, data od začátku programu, tedy června 2019