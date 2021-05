Zájem o půjčky pro mladé stoupá. Na byt v Praze ale půjčka nestačí | E15.cz

Letos podle Státního fondu podpory investic požádalo o půjčku na koupi nebo modernizaci bydlení 240 rodin, které žádají o úvěry v součtu za 338 milionů korun. Za celý loňský rok poznamenaný pandemií požádalo o úvěr 196 rodin. V součtu měl hodnotu 226 milionů korun, zatímco rozpočet počítal s rozdáním až 730 milionů korun.

„Je vidět, že lednové vylepšení podmínek programu skutečně funguje a celý program je pro lidi ještě zajímavější a přitahuje více pozornosti. To byl náš záměr, udělat program dostupnější,“ řekla deníku E15 ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) k uvolnění podmínek. Letos se počítá s vyčleněním 530 milionů korun a není vyloučené, že se rozpočet bude muset zvýšit.

Půjčky pro mladé byly spuštěny koncem roku 2018, kdy stát zaznamenal rekordní zájem, lidé dokonce stáli fronty před úřady. V průběhu dalších let ale poptávka prudce opadala. Podepsaly se na tom zejména přísné podmínky na velikost kupovaného bytu či domu, možnosti si na koupi domu půjčit jen 1,2 milionu korun i to, že se lidem začaly více vyplácet běžné hypotéky.

Od poloviny ledna 2021 se program přeměnil a pod názvem Vlastní bydlení nabízí půjčky až do 2,4 milionu korun. Nově se dá ze státní půjčky hradit družstevní podíl a nezáleží na výměře kupovaného bytu či domu. Zvýšil se také věkový limit pro čerpání úvěru z 36 na 40 let.

„Úroková sazba se bude opět odvíjet od výše sazby EU, ale nově se sníží o 0,2 procentního bodu za každé dítě do patnácti let, o které žadatel trvale pečuje,“ řekla Dostálová. Úroková sazba činí v současnosti jedno procento.

Program Vlastní bydlení

Na co jde čerpat úvěr



– na výstavbu nového rodinného domu (max. 2,4 milionu korun)

– na koupi bytu (max. 2 miliony korun)

– na koupi rodinného domu (max. 2,4 milionu korun)

– na koupi družstevního podílu (max. 2 miliony korun)

– na modernizaci obydlí (max. 600 tisíc korun)

Kdo má na půjčku nárok

– osoby žijící v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z partnerů není starší čtyřiceti let

– osoba do čtyřiceti let trvale pečující o dítě do patnácti let

– žadatel nesmí být vlastníkem žádného druhu obydlí

Od začátku programu se za starých podmínek uzavřelo 846 smluv za 896 milionů korun, v průměru na jeden úvěr připadal jeden milion korun. Letos se průměr zvýšil na 1,4 milionu korun.

„Vzhledem k maximální výši poskytovaných úvěrů je program Vlastní bydlení zajímavý hlavně pro lidi, kteří chtějí žít v menších obcích s levnějšími nemovitostmi,“ upozorňuje hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. „Maximální výše úvěrů v zásadě neumožňuje pořizování dražších nemovitostí ve větších městech, protože se nachází hluboce pod průměrnou výší hypoték, které lidé v současné době čerpají,“ dodal.

Program příliš neumožňuje státní úvěr kombinovat s běžnou bankovní hypotékou, protože danou nemovitost bude mít v zástavě Státní fond podpory investic. U banky je třeba si domluvit jiný způsob zajištění nebo sehnat zbývající finanční prostředky jinou cestou. Program je podle Křečka atraktivní zvláště kvůli nízké úrokové sazbě, jedno procento je ve srovnání s běžnými hypotečními úvěry velice nízká sazba.

Stovky milionů korun rozdaných na státních půjčkách jsou ale podle Křečka jen kapkou v moři. Banky loni podle dat ČSOB poskytly hypotéky za zhruba 250 miliard korun, stavební spořitelny poskytly úvěry za dalších 65 miliard korun. „Program tedy nepřináší uspokojivé řešení, kterým by se změnila situace podstatné části mladých lidí při pořizování vlastního bydlení,“ dodal ekonom.