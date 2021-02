KSČM napíná Babiše s podporou vlády. Předvolební taktizování, míní politologové | E15.cz

Užší vedení komunistů navrhne v pátek výkonnému výboru strany, aby kvůli porušení některých dohod premiérem Andrej Babišem přestala držet vládu u moci. Druhé navržené usnesení však počítá s opačným závěrem. Odborníci soudí, že partaj zvažuje, co je pro ni před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny výhodnější.

„Vyhodnotili jsme to tak, že předložíme výkonnému výboru obě varianty, zda porušení a nedodržení dohod ohledně státního rozpočtu a prodloužení nouzového stavu jsou na vypovězení toleranční smlouvy, či nikoliv,“ řekl místopředseda komunistů Stanislav Grospič.

Ohledně podpory pokračování nouzového stavu, který v Česku kvůli koronaviru zatím platí do 14. února, se strana rozhodne také podle výsledků jednání s hnutím ANO. „Spíše se kloním k tomu, že pokud nebude premiér ochotný garantovat, že už neporuší své závazky, tak nouzový stav nepodpoříme,“ dodal Grospič. Řadu nynějších opatření lze podle něj nařídit i bez nouzového stavu, i když by to kladlo větší požadavky na krajské hygienické stanice, hlavní hygieničku a ministerstvo zdravotnictví.

Politolog Jakub Charvát z pražské Metropolitní univerzity je přesvědčen, že KSČM se potřebuje vůči premiérovi Babišovi a jeho uskupení více vymezit a vystupňovat tlak před soubojem o sněmovnu, který se koná za osm měsíců. „Blíží se volby a ANO podle aktuálních průzkumů ztrácí podporu. Vláda Andreje Babiše je přitom s podporou komunistů výrazně spjatá a propad její důvěryhodnosti by je negativně poznamenal,“ míní Charvát.

Petr Jüptner z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy odhaduje, že pokud uvnitř KSČM nedojde k většímu otřesu například zvolením jiného a radikálnějšího vedení, toleranční patent kabinetu nevypoví. „Podporou koalice ANO a ČSSD strana primárně řeší to, aby byla viditelná. Její preference se nevyvíjejí dobře, a proto potřebuje prezentovat svůj přínos,“ uvedl Jüptner.

Naopak Jakub Charvát možnost vypovězení dohody o toleranci úplně nevylučuje. „Mohla by to být možnost, jak si před volbami rozvázat ruce a začít vládu tvrdě kritizovat. Tyto tendence se u komunistů mohou stupňovat i proto, aby nasbírali co nejvíce protestních hlasů,“ odhaduje.

KSČM byla až dosud zvyklá, že předseda vlády jejich požadavkům a hrozbám alespoň částečně ustupoval. Je však možné, že strana už přestává Babišovi věřit. „Komunisté možná začali vnímat, že jsou trochu za hlupáky. Jde o deset miliard korun, které požadovali škrtnout ministerstvu obrany. Premiér jim vyhověl, ale téměř vzápětí řekl, že peníze armádě hned v lednu vrátí. Sliby KSČM i ministerstvu zatím dodržel z poloviny,“ podotkl politolog Charvát.