Klíčový politický rok. Šest stran bude volit nové vedení | E15.cz

Straníci z celé země, třeste se, bude se volit předseda. Shodou okolností, se kterými měl co do činění koronavirus, se na letošek sešlo šest celostátních sjezdů sněmovních stran. Nové vedení si zvolí ANO, ČSSD, KSČM, SPD, TOP 09 a STAN. Původně měli nového šéfa volit i lidovci, strana však prodloužila mandát stávajícímu předsedovi Marianu Jurečkovi, který tak stranu povede nejméně do příštího roku. K prvním změnám v čele stran by mohlo dojít už v následujících dnech.