Lichtenštejnové podali žalobu na Česko, žádají vydání nemovitostí | E15.cz

S novým rokem přijde kromě jiných změn také zvýšení cen různých věcí a služeb. Co všechno podraží a o kolik? Jak se to promítne do rodinného rozpočtu? O tom bude řeč ve čtvrtečním živém Epicentru, do kterého přijal pozvání poslanec za ODS a místopředseda výboru pro sociální politiku Jan Bauer. Přímý přenos začíná v 15:00.