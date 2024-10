„Velmi si vážím možnosti pokračovat ve vládě Petra Fialy jako nestraník, jako odborník. Bude mi ctí pokračovat v této práci,“ prohlásil Lipavský s tím, že demisi premiérovi nabídl, nebyla ale přijata. Jak naznačil už minulý týden, po pondělním rozhodnutí Pirátů odejít z vlády kvůli odvolání předsedy Ivana Bartoše z postu ministra pro místní rozvoj, požádal Lipavský o ukončení členství ve straně. To mu fakticky umožnilo ve vládním angažmá pokračovat. Zaměřovat se chce nadále na podporu Ukrajiny i sledovat bude i eskalující konflikt na Blízkém východě.

Lipavský ke svému odchodu ze strany uvedl, že respektuje výsledky hlasování členské základny o konci Pirátů ve straně, ale s rozhodnutím se neztotožňuje. Také zopakoval, že se se stranou názorově v některých tématech rozchází. „Stejně tak se neztotožňuji s řadou věcí, které zazněly minulý týden na tiskové konferenci ve sněmovně. Proto přistupuji k tomuto kroku,“ dodal. Zatímco někteří členové mu na stranickém fóru přáli štěstí, jiní neskrývají nevoli k odchodu Lipavského ze strany, která ho do ministerské pozice vynesla.

Fiala se rozhodl Lipavského požádat o přehodnocení demise poté, co jeho setrvání v kabinetu podpořili i předsedové zbývajících koaličních stran Vít Rakušana (STAN), Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Kontinuitu v zahraniční politice si podle Fialy přeje i prezident Petr Pavel. „Jan Lipavský je výborný ministr zahraničních věcí a my jsme nyní v komplikované zahraničněpolitické situaci,“ řekl premiér s odkazem na válku na Ukrajině i na Blízkém východě. „Za těchto okolností mi přijde personální kontinuita ve vedení ministerstva zahraničí mimořádně důležitá.“ Fiala se cení Lipavského i kvůli tomu, že s ním sdílí názory na směřování české diplomacie.

Lipavský vzkázal z USA: Jako ministr rezignuji. Ale odejdu z Pirátů! • Blesk - Daniel Kraus

Rekonstrukce vlády nebude nakonec tak složitá, jak se ještě minulý týden zdálo. Fiala bude nakonec hledat náhradníka jen za Bartoše na rezortu pro místní rozvoj, který se v posledních měsících trápí s nefunkčním digitálním stavebním řízením. Novému ministrovi v tom má pomoci ministr dopravy Martin Kupka (ODS), jehož pracovní skupina má za úkol opravit chyby v novém systému. O jméně nového ministra by chtěl mít jasno do konce týdne, spekuluje se, že rezort připadne Starostům a nezávislým. Rakušan už naznačil, že kandidáta má. Do jmenování nového člena vlády rezort dočasně vede ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Další pirátské posty Fiala ruší, ať je to vicepremiér pro digitalizaci nebo ministr pro legislativu, kterým byl dosud Michal Šalomoun. Vláda by měla být podle předsedy vlády kompletní do konce příštího týdne, patrně i s Lukášem Vlčkem (STAN), který nahradí budoucího eurokomisaře Jozefa Síkelu v čele ministerstva průmyslu a obchodu.