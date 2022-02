Lovci hlav mají za sebou rekordní rok, vyplývá z průzkumu | E15.cz

Zájem firem o služby takzvaných headhunterů, tedy hledačů manažerů, roste. Loňský rok byl rekordní, proti tomu předcovidovému šlo o padesátiprocentní nárůst poptávky. Vyplývá to z ankety ČTK mezi personálně-poradenskými firmami. Nejčastěji headhuntery společnosti využívají pro hledání lidí do středního a vyššího managementu.

"Během loňska jsme zaznamenali největší poptávku od roku 2016. Po jejím znatelném úbytku na jaře 2020, kdy přišla první vlna koronaviru, se firmy přizpůsobily nové situaci a rok 2021 tak byl z pohledu headhuntingu rekordní. Proti běžnému roku 2019 šlo o 50procentní nárůst, “uvedl zakladatel společnosti Wolf Hunt Ivar Mesenský.

"Loňský rok byl nejlepší za dvacet let," řekl ČTK řídící partner společnosti Bubenik Partners Jan Bubeník. Na špičkových pozicích firem bylo podle něj rušno už od jara 2021. Ve druhém čtvrtletí se počet změn na vrcholových pozicích ve významných firmách a domácích pobočkách mezinárodních korporací proti prvnímu kvartálu zdvojnásobil a ve třetím čtvrtletí se dál zvýšil. Ve čtvrtém kvartálu bylo změn významně méně s tím, jak firmy i kandidáti tradičně odkládají jejich časování až na začátek nového roku.

"Razantní změna nastala v polovině loňského roku, kdy se poptávky začaly výrazně zvyšovat, a to napříč jednotlivými obory," doplnila ředitelka společnosti Altro Management Consultants Ladislava Fialková. Přirovnala to k období let 2017-2018, kdy se firmy v náborech předháněly a v podstatě si kandidáti vybírali firmy, nikoliv firmy kandidáty. "Taková je za mě i aktuální situace na trhu práce," podotkla.

Firmy si podle Mesenského uvědomují složitost situace na pracovním trhu a hledají nové cesty, jak najít zaměstnance. Klasické náborové nástroje, obzvlášť během koronavirové pandemie, nefungovaly tak jako v minulosti. Zaměstnanci se v nejisté době báli měnit zaměstnání nebo i jen odpovídat na inzeráty, dodal. Bubeník u klientů v posledních měsících pozoruje rostoucí chuť doplňovat či posilovat manažerské týmy kvůli byznysové expanzi, nebo kvůli diverzifikaci výrobního či prodejního portfolia.

Video: Trh práce: Vývoj nezaměstnanosti v ČR od roku 1989 Trh práce: Vývoj nezaměstnanosti v ČR od roku 1989 • VIDEO Videohub

Celková hodnota za nalezení člověka se často odvíjí od mzdy kandidáta. Tržní standard se podle Mesenského dlouhodobě pohybuje od 25 do 30 procent roční mzdy odpovídající pracovní pozici kandidáta. "My třeba pracujeme za fixní odměnu, která nemá přímý vztah ke mzdě umístěného kandidáta, ale i tak se průměrná hodnota zakázky pohybuje kolem 400.000 korun za úspěšné vyhledání a umístění,“ řekl.

I když je aktuálně největší nedostatek pracovníků u dělnických profesích a IT specialistů, headhunteři 'hasí' zejména poptávku po lídrech. Nejsložitěji se hledají právě vedoucí pozice ve firmách. "Pokud lovíte top manažera, nebude stačit jen atraktivní finanční odměna nebo nefinanční benefity. Musíte mu nabídnout jasně specifikovanou kariéru a vizi celé firmy, která by měla být schopna narušit jeho loajalitu vůči současnému zaměstnavateli,“ uzavřel Mesenský.