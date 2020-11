Armáda chce modernizovat, miliardové škrty její plány zastaví | E15.cz

Ústupek menšinové vlády ANO a ČSSD komunistům by zastavil například nákup bojových vozidel pěchoty, která mají nahradit zastaralé obrněnce BVP-2 po předlistopadové Československé lidové armádě. Plyne to z návrhu rozpočtu ministerstva, které chce v příštím roce na modernizační projekty vynaložit 25 miliard korun. Kdyby komunisté svůj požadavek neprosadili, má podle návrhu finančního plánu dostat 85,4 miliardy.

Úřad Lubomíra Metnara (ANO) přitom zatěžují přebytky. V říjnu měl na účtu přes osm miliard na investice. Měl to zavinit skluz dodávek kvůli koronaviru.

„Desetimiliardový škrt by zastavil mnoho důležitých projektů. Kdybychom na ně neměli v rozpočtu připraveny prostředky, nemůžeme na nich dále pracovat,“ řekl Metnar.

Vzhledem k tomu, že chystané miliardové zakázky jsou rozloženy do několika let, jejich zastavení nebo zrušení by nabouralo už schválenou Koncepci výstavby Armády ČR do roku 2030 a z ní plynoucí závazky Česka vůči NATO.

Kvůli úsporám už ministerstvo omezilo nábor, příští rok přijme pouze polovinu z předpokládaných 1100 nových vojáků a vojákyň.

Z pětadvaceti miliard korun určených v návrhu rozpočtu na kapitálové výdaje je navíc už patnáct miliard smluvně vázaných. Jde mimo jiné o téměř třímiliardovou splátku dvanácti víceúčelových a bojových amerických vrtulníků Venom a Viper, roční pronájem stíhaček Gripen za 1,7 miliardy nebo splátku nových dopravních letounů CASA za více než 450 milionů.

„V žádné z těchto položek škrtat nelze, takže bychom museli zastavit všechny připravované nové projekty za zbývajících deset miliard,“ uvedl mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

KSČM a také SPD nejvíce kritizují nákup vrtulníků z USA. „Pro nás je zásadní, aby deset miliard bylo uloženo jako rezerva pro boj s onemocněním COVID-19,“ řekla šéfka sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.

Místo vrtulníků, kde už je smlouva podepsaná, by proto ministerstvo muselo zastavit výběr dodavatele 210 bojových vozidel pěchoty. V rozpočtu počítá s první splátkou ve výši 4,2 miliardy. Zřejmě by byl zrušen i nákup terénních automobilů Toyota Hilux, na něž je příští rok vyčleněno 670 milionů. Po rok a půl trvajících problémech se zakázkou se ji podařilo uzavřít tento měsíc, kdy soutěž vyhrála firma Glomex. Nové toyoty mají vystřídat ruské vozy UAZ ze sedmdesátých let.

Ministerstvu se dlouhodobě nedaří všechny peníze utratit. „Čerpání rozpočtu máme pod drobnohledem. Funguje vnitřní reporting spotřeby přidělených prostředků. Jde o nasmlouvanost zakázek či sledování termínů plnění dodávek,“ uvedl mluvčí ministerstva Pejšek.

Na konci října neutracených 8,3 miliardy korun mají nákupčí pod smlouvami, čekají na fakturace. „Letošní rok je poznamenán pandemií koronaviru. Některé firmy avizují problémy s dodávkami v plánovaných termínech, takže bude záležet na jejich schopnostech,“ podotkl Pejšek.

Loni byla situace horší. Dva měsíce před Silvestrem zbývalo ministerstvu 24 miliard, nakonec z nich nespotřebovalo 2,8 miliardy.