Obrana může koupit americké vrtulníky. Chyby v tendru nevadí, zopakoval antimonopolní úřad | E15.cz

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Leonardo kvůli zakázce ministerstva obrany na nákup vojenských vrtulníků z USA. Na twitteru to dnes oznámil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Bylo tak potvrzeno původní rozhodnutí antimonopolního úřadu z letošního srpna, které povolilo ministerstvu pokračovat v nákupu vrtulníků od firmy Bell z USA za 17 miliard korun i přes chyby, kterých se během výběru dodavatele dopustilo.

„Obdrželi jsme rozhodnutí předsedy ÚOHS (Rafaje), kterým zamítá rozklad společnosti Leonardo a její návrh na uložení zákazu plnění smlouvy na americké vrtulníky,“ uvedl Metnar. Označil to za dobrou zprávu pro modernizaci české armády.

Obdrželi jsme rozhodnutí předsedy ÚOHS, kterým zamítá rozklad společnosti Leonardo a její návrh na uložení zákazu plnění smlouvy na americké vrtulníky. Bylo tak potvrzeno původní rozhodnutí ÚOHS ze srpna 2020. Pro modernizaci naší armády je to dobrá zpráva. — Lubomír Metnar (@metnarl) November 16, 2020

ÚOHS uvedl, že Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí jeho úřadu, a nevyhověl tak návrhu firmy na uložení zákazu plnění smlouvy na dodávku vrtulníků. Úřad ale zároveň uvedl, že ministerstvo postupovalo v rozporu se zákonem. Smlouvu totiž uzavřelo ještě předtím, než rozhodlo o námitkách firmy Leonardo.

Podle zákona by tak ÚOHS měl zakázat plnění smlouvy. Úřad však uvedl, že by to znamenalo ohrožení programu, který má zásadní význam pro bezpečnost státu. „Z tohoto důvodu tedy úřad k uložení zákazu nepřistoupil a návrh zamítl,“ uvedl ÚOHS. Rafaj, který na konci měsíce skončí ve své funkci, postup svých podřízených potvrdil.

Ministerstvo obrany se loni rozhodlo koupit 12 vojenských vrtulníků, které nahradí ve výzbroji české armády ruské bitevní vrtulníky Mi-24/35. Americká firma Bell českým vojákům dodá za 646 milionů dolarů, tedy 17,6 miliardy korun s DPH, osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper.

Italská nabídka na stroje Agusta AW 139M byla levnější, měla ale podle ministerstva nedostatky. Stroje například nesplňovaly armádní požadavek na odzkoušení v operacích.

Italský výrobce podal loni v prosinci podnět k ÚOHS, aby zakázku ministerstva obrany prošetřil. Úřad však správní řízení zastavil, podnět byl totiž podán až po uzavření smlouvy. Poté Leonardo navrhl zákaz plnění smlouvy.