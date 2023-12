Již před jednáním Jurečka uvedl, že mimořádná půjčka od státu pro Liberty Ostrava není na pořadu dne. Společnost Tameh Czech, která dodává huti energie, na sebe podala insolvenční návrh, huť jí dluží dvě miliardy korun.

Liberty Ostrava má i s dceřinými společnostmi 6000 zaměstnanců, v Tamehu pracuje přes 300 lidí. Podle Jurečky firmy zatím nechtějí propouštět.

Liberty Ostrava čelí poklesu poptávky a má problémy platit své závazky. Soud 29. listopadu vyhlásil individuální moratorium, které huti zajišťuje ochranu před firmou Tameh. Situace se vyhrotila ve čtvrtek, když společnost Tameh Czech sdělila, že jí dochází uhlí, a tak zřejmě brzy přestane huti energie dodávat. Dnes společnost Tameh oznámila, že na sebe podala insolvenční návrh, je v platební neschopnosti, protože jí Liberty, její jediný zákazník, už půl roku neplatí. V insolvenčním návrhu uvedla, že má vůči věřitelům závazky po lhůtě splatnosti převyšující 255 milionů korun.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o našeho jediného zákazníka a provoz Tamehu je specificky uzpůsobený dodávkám výlučně pro tuto huť, jsme v patové situaci. S Liberty Ostrava jsme se pokoušeli prakticky celý tento rok jednat a najít řešení, ale bez výsledku,“ uvedl mluvčí Tamehu Patrik Schober. Huť ale tvrdí, že Tamehu navrhla několik řešení.

Stanjura dnes po jednání v Ostravě se zástupci firem řekl, že našli možnost, jak ještě dodat uhlí k tomu, aby během dalších pěti či šesti pracovních dnů mohla Liberty bezpečně odstavit koksovnu. „Je to krizový scénář, že se vypne koksovna. Pak to musí proběhnout bezpečným a řízeným způsobem. Druhý scénář, který samozřejmě má v rukou majitel Liberty, je, že uhradí podstatnou část svých závazků vůči druhé soukromé společnosti. Pak si myslím, že by to nastat nemuselo,“ řekl Stanjura.

Zdůraznil, že stát má omezené možnosti, ale chce působit jako mediátor, který dá strany dohromady k jednacímu stolu. Vláda je podle Stanjury připravena řešit problémy na evropské úrovni. „Liberty podniká v několika členských státech Evropské unie a my chceme, aby se na to podnikání, na to přelévání peněz mezi podniky v jednotlivých členských státech podívala i Evropská komise,“ řekl Stanjura.

Ministr financí připomněl, že stát je velkým věřitelem Liberty Ostrava, která českým daňovým poplatníkům dluží 1,5 miliardy korun. Státní pojišťovací společnost EGAP poskytla firmě dřív garanci za úvěr a v září za Liberty Ostrava zaplatila pohledávku 60,8 milionu eur, což nyní vymáhá.

Otázky a odpovědi ohledně ostravské huti Liberty Komu a kolik Liberty dluží? Celkem jde o více než tři miliardy korun. Největším věřitelem Liberty je její dodavatel energií Tameh, který eviduje pohledávky ve výši přes 1,5 miliardy korun. Podobnou sumu Liberty dlužila i státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), která huti v době pandemie poskytla garanci na úvěr a kvůli finančním problémům ocelárny půjčku nakonec musela i sama uhradit. Co bude s vysokou pecí? Poslední pec je mimo provoz už od 23. října a původně měla znovu naběhnout do čtrnácti dnů. Nově Liberty počítá s tím, že pec rozjede během následujících dvou týdnů. Obecně panuje mezi oceláři shoda, že pec by měla zůstat v utlumeném stavu dva, maximálně tři týdny. Delší období je vysoce riskantní, protože během útlumu je v peci výrazně nižší teplota než za běžného provozu. Kvůli tomu, že pec postupně chladne, zbytky taveniny uvnitř tuhnou, což může způsobit popraskání vyzdívky pece.

Podle analytiků za současnou neschopností hutě Liberty Ostrava splácet finanční závazky může vedle nižší poptávky hlavně špatné vedení ze strany britského vlastníka. Vygenerované peníze neuváženě půjčilo do jiných společností v koncernu Sanjeeva Gupty, shodli se analytici oslovení ČTK. Huť si zároveň podle nich vytvořila nedostatečnou rezervu, se kterou by mohla hospodařit v době nižší poptávky. Situace rozhodně nevyústí v konec existence hutě, pokud se ale její finanční situace nevyřeší, mohla by společnost vyhlásit insolvenci a být prodána, míní.

„Ještě ve finančním roce, který skončil v březnu 2022, měla společnost zisk po zdanění 6,1 miliardy korun při tržbách 56,2 miliardy korun. Je sice pravda, že v roce 2022 výrazně stouply náklady na energie, ale společnost měla mít podle finančních výkazů rezervu z předešlých let. Finanční problémy primárně jdou za vlastníky a pak za managementem a zaměstnanci,“ uvedl manažer a analytik Finlord Boris Tomčiak.

Od července 2019 je někdejší Nová huť součástí skupiny Liberty Steel z globálního koncernu GFG Alliance (Gupta Family Group Alliance) britského podnikatele Sanjeeva Gupty a nese název Liberty Ostrava. Guptův rodinný konglomerát od loňského roku pracuje na refinancování svých aktivit v ocelářském, hliníkárenském a energetickém průmyslu, protože jeho hlavní věřitel Greensill v březnu 2021 vyhlásil insolvenci. O Guptovu skupinu se od roku 2021 zajímá britský Úřad pro vyšetřování závažných podvodů (SFO), prošetřuje podezření z podvodu, podvodného obchodování a praní špinavých peněz. Guptovo podnikání prošetřují rovněž úřady ve Francii, které jej podezřívají rovněž z praní špinavých peněz a ze zneužití firemního majetku.

