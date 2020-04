Ministerstvo zahraničí se ohradilo proti ruské nótě kvůli článku v Respektu o agentovi s ricinem | E15.cz

Ministerstvo zahraničí se v úterý ohradilo proti nótě ruského velvyslanectví, které si stěžovalo na článek týdeníku Respekt. Ten informoval o cestě pracovníka ruských tajných služeb do Prahy, který měl být údajně vybaven jedem ricin. Česká diplomacie považuje ruskou nótu za nepatřičnou snahu o narušování svobody tisku, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Ruské velvyslanectví v pondělí v nótě uvedlo, že útoky na Rusko a jeho zastupitelský úřad v Praze jsou nepřípustné. Článek v Respektu označilo za nehorázné a lživé pomluvy a součást diskreditační kampaně v českých médiích.

České ministerstvo zahraničí považuje ruskou nótu za nepatřičnou, protože se v ní ambasáda ohrazuje proti svobodě médií, uvedla Štíchová. Ministerstvo podle ní v úterý zaslalo ruské ambasádě vlastní nótu. „V odpovědi stojí, že v České republice dodržujeme a ctíme svobodu tisku a zákaz cenzury podle listiny základních práv a svobod. Ministerstvo zahraničí do těchto svobod nehodlá a nebude nikdy zasahovat. Odmítáme také to, že by se o něco podobného měl pokoušet některý cizí stát,“ řekla Štíchová.