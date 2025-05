„Po dohodě s předsedou vlády Petrem Fialou jsem se rozhodl podat demisi na funkci ministra spravedlnosti. Nejsem si vědom žádného nezákonného jednání. Nechci ovšem poškozovat pověst vlády ani vládní koalice,“ napsal Blažek.

Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Ministerstvu daroval 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila. Pokud by se podle Blažka prokázalo, že i zbývající bitcoiny pocházely z trestné činnosti, stát by je zkonfiskoval. Věcí se zabývá policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu související s darem pro podezření ze tří trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Případ policisté prověřují také pro podezření ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Informoval o tom dnes olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun.

„Není zatím nijak právně prokázáno, že by (peníze) pocházely z trestné činnosti. To je na policii a soudech, aby to prokázaly, ale žádné rozhodnutí o tom, že jsou z trestné činnosti, neexistuje. Pokud se to prokáže, stát zbytek stejně zkonfiskuje,“ podotkl dnes Blažek.

Fiala je přesvědčen, že jeho stranický kolega konal v případě sporné dražby bitcoinů v dobré víře. Váží si Blažkova rozhodnutí rezignovat na ministerskou funkci. Na síti X uvedl, že končící ministr má velké zásluhy na modernizaci české justice.

„Shodou okolností se rozhodl rezignovat v den, kdy Poslaneckou sněmovnou prošla novela trestního zákona, která je oceňována jak odbornou, tak laickou veřejností. Pavel Blažek má velké zásluhy na modernizaci české justice, čehož je novela trestního zákona dalším důkazem,“ uvedl Fiala. Změna v kabinetu přichází čtyři měsíce před sněmovními volbami.

Do voleb zbývají čtyři měsíce

Změna v kabinetu přichází čtyři měsíce před sněmovními volbami. Fiala za ministrem stál, když kvůli jiným kauzám volali po jeho konci ve vládě v předchozích letech Piráti. Blažek by měl být stejně jako Fiala na jihomoravské kandidátce koalice Spolu. Na otázku, zda se to nezmění, odpověděl mluvčí strany Jakub Skyva, že ji komentovat nebude.

O kauze bitcoinů darovaných resortu spravedlnosti bude mimořádně jednat Sněmovna příští čtvrtek na žádost opozičního hnutí ANO.

Koaliční lídři považují demisi za správnou

Vicepremiér a předseda koaličního hnutí STAN Vít Rakušan považuje Blažkovo rozhodnutí rezignovat na post ministra spravedlnosti za správné. Důvěru lidí ve stát a instituce nelze prodat ani za miliardu, uvedl dnes na síti X. Blažkův krok vnímá předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová jako projev politické kultury a osobní odpovědnosti. Odvedl na resortu velký kus práce, řekla. Předseda lidovců Marek Výborný si cení rychlosti, s jakou Blažek rozhodnutí učinil. Zda bude kandidovat ve volbách, je na rozhodnutí Blažka a ODS, uvedl.

lažkův krok ocenil také vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Díky za jeho práci, mnoho lidí k němu bylo kritických, ale odpracoval na ministerstvu spravedlnosti nemalý kus dobré práce, měl odvahu se do těch změn pustit a dokázat pro ně ve většině případu získat podporu také napříč celou Sněmovnou,“ poznamenal.

Babiš: o kauze museli i Stanjura s Fialou

O bitcoinové kauze musel vědět ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který by měl skončit také, i premiér Fiala. Na síti X to v reakci na rozhodnutí ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) podat demisi napsal předseda opozičního ANO a expremiér Andrej Babiš. Je to na pád celé vlády, uvedl. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba je demise jediným možným způsobem, jak pochybení řešit, Blažkovy kauzy včetně brněnské bytové je nutné prošetřit. Také šéf SPD Tomio Okamura řekl, že by se měla kauza ohledně bitcoinů prošetřit.