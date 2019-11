Zahrádkářský zákon nemá jasnou podporu ve vládě | E15.cz

Nový zákon má především definovat zahrádkaření jako veřejně prospěšnou činnost. Zlepšit by se také měly nájemní podmínky pro zahrádkáře v osadách. Ministr životního prostředí Richard Brabec však považuje zákon za nadbytečný. „Návrh zákona neřeší nic, čeho by nebylo možné docílit v rámci platné právní úpravy,“ uvedl Brabec.

Návrh počítá s tím, že pokud tedy stát nebo obec přenechávají nepotřebný pozemek do užívaní zahrádkářským spolkům, mělo by to být nejméně na deset let. „Může se stát, že pronajímatel neuzavře smlouvu se spolkem, neboť nebude chtít být tak dlouho vázán,“ míní Brabec. Souhlasí s ním ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálové (ANO), podle které musí obce a stát rozhodovat s péčí řádného hospodáře.

Ministerstvo vnitra a spravedlnosti zase pochybují o tom, že jde o opravdu veřejně prospěšnou činnost. „Jde o činnost vykonávanou především pro vlastní potřebu a potřebu svých domácností,“ uvedl ve svých připomínkách rezort vnitra. Podle zahrádkářů je ale jejich činnost prospěšná, protože kultivují půdu a chrání životní prostředí.

Český zahrádkářský svaz, který má 140 tisíc členů, je přesvědčen, že zahrádkáři potřebují svůj zákon, aby zesílil jejich hlas při jednání s městy a developery. „Tady vůbec nejde o pěstování kedluben, ale především o ochranu ploch pro zemědělskou činnost v intravilánech měst, které developerská lobby zastavuje před očima,“ řekl předseda svazu Stanislav Kozlík.