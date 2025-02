Irák patří k hlavním partnerům Česka na Blízkém východě a mohl by se stát jedním z důležitých dodavatelů ropy do Česka, řekl premiér Petr Fiala (ODS) pojednání s iráckým premiérem Muhammadem Súdáním v Praze. Obecně se podle Fialy daří obchodní vztahy s Irákem posilovat a české firmy mají velký zájem na tom, aby se podílely na obnově země. Zmínil mimo jiné záměr podepsat dlouhodobou dohodu o servisu letounů L-159, které Irák využívá.

„Potvrdli jsme si, že máme velký zájem na dalším rozvoji vztahů, vidíme potenciál pro ještě intenzivnější a další rozvoj vztahů,“ uvedl Fiala. Irák by se podle něj mohl stát jedním z důležitých dodavatelů ropy, což zapadá do snahy České republiky zbavit se závislosti na surovinách z Ruska. „Uskutečnilo se už úspěšně testování irácké ropy v rafinerii v Litvínově,“ uvedl Fiala.

O vzájemné ekonomické spolupráci hovořila odpoledne s iráckým premiérem také šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „České firmy se v zemi podílely například na výstavbě rafinérií či hydroenergetických projektů. Irácká ropa, která již byla testována v našich rafinériích, může již v blízké budoucnosti do velké míry nahradit ropu dodávanou z Ruska,“ sdělila ke schůzce.

Irák je podle Súdáního připravený vyhovět české poptávce po tamní ropě. Související jednání se podle něj týkala využití českých zkušeností při zpracování ropy a zemního plynu, při výrobě umělých hnojiv, ale také v oblastech odpadového hospodářství, recyklace či přístupu k pitné vodě.

Podle serveru BusinessInfo.cz se v roce 2023 do Iráku z Česka vyvezlo zboží za 4,8 miliardy korun, loni podle Fialy dosáhl export na 5,7 miliardy. Dovoz z Iráku z předchozích prakticky nulových hodnot předloni stoupl na hodnotu téměř miliardy korun, ropa ho tvořila z 99 procent. „Vidíme prostor k dalšímu rozšiřování ekonomických vztahů, český průmysl má v Iráku velmi dobré jméno,“ řekl Fiala.

Potenciál pro spolupráci spatřuje Fiala v oblasti petrochemického průmyslu, těžařství či vodohospodářství. Jedná se například o spolupráci při získávání lithia v Iráku. „Naše firmy mají zkušenosti se stavbou a modernizací přehrad na severu Iráku a usilují o zakázky v dalších oblastech, jako je třeba zpracování odpadních vod či přístup k pitné vodě,“ uvedl.

Irák chce servis letadel

Jednání se týkala i bezpečnosti a obrany. Český premiér vyjádřil Súdánímu uznání za cestu k trvalému míru a stabilitě v Iráku a ocenil stabilizační roli země na Blízkém východě. „Irácké vzdušné síly využívají už deset let české letouny L-159 a společnost Aero má zájem na dalším pokračování spolupráce, což by teď mělo být především při uzavření nového dlouhodobého kontraktu na servis těchto letadel,“ dodal. Súdání zmínil, že dohoda bude „nutně potřeba“. Česko vidí i možnost na dodávky nových cvičných letounů L-39.

Súdání poděkoval Česku za pomoc v boji proti Islámskému státu (IS) či za humanitární pomoc. „Irák po vítězství nad IS prochází etapou, kterou dříve nikdy nezažil, a to je urbanistický rozvoj na úrovni všech regionů, rozvoj infrastruktury a ekonomiky, která může i díky podnikatelským subjektům z ČR být na mnohem sofistikovanější a odbornější úrovni,“ řekl. Ohledně aktuálního dění na Blízkém východě usiluje Irák o dialog a diplomatické řešení, dodal.

Zástupci obou zemí podepsali u příležitosti jednání několik memorand a dalších dokumentů. Šlo například o memoranda týkající se dovozu ropy, bezpečnostních otázek, leteckých služeb či o prohlášení o záměru spolupráce mezi ministerstvy v oblasti ochrany životního prostředí.