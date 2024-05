V pátek začíná mistrovství světa v ledním hokeji konané v Praze a Ostravě. Vstupenky na zápasy českého týmu fanoušci vykoupili již v říjnu, teď už mají jasněji o tom, jak atraktivní podívaná je čeká. K dispozici pro šampionát by mohli být od jeho začátku někteří z nejlépe vydělávajících hokejistů světa. Byť ne ten, který by se okamžitě stal tím největším lákadlem pro české diváky.

Český tým vyjede v pátek na led proti Finsku bez nejlépe vydělávajícího českého sportovce v sestavě. Tým Boston Bruins, kde hraje hlavní roli útočník David Pastrňák s příjmy 13 milionů dolarů ročně, aktuálně soupeří ve vyřazovacích bojích zámořské soutěže s Floridou. Pastrňák by ale teoreticky mohl do Prahy dorazit v případě vypadnutí jeho týmu. Vedení reprezentace mu hodlá držet volné místo do poslední možné chvíle.

Vzhledem k tomu, že Boston patří k těm vůbec nejlepším týmům NHL, by se ale Pastrňák musel v první řadě vypořádat s pořádnou porcí zklamání.

Podívejte se, jakým parádním gólem poslal Pastrňák Boston do čtvrtfinále Stanley Cupu:

Gól, který odložil účast Pastrňáka na MS. • NHL.com

Naopak sezona v dubnu pravidelně končí týmu Buffalo Sabres, a právě tento tým v Česku proslavený legendárním gólmanem Dominikem Haškem by mohl do Prahy a Ostravy „dodat“ mimořádně zajímavou várku hráčů. Desátého května by mohl v Ostravě vyjet na led švédský útočně laděný obránce Rasmus Dahlin s výdělkem přes sedm milionů dolarů ročně.

Přestože hraje na defenzivní pozici, patří do první stovky nejproduktivnějších hráčů celé soutěže. Za pozornost ale stojí i jeho jednadvacetiletý kanadský kolega z obrany Owen Power. Také on je schopný tvořivé hry, a tomu odpovídají i jeho příjmy přes osm milionů dolarů za sezonu.

Rasmus Dahlin|Reuters

Obdobnou zásobárnou lákavých jmen pro šampionát by se mohlo stát i New Jersey Devils, kde působí i české levé křídlo Ondřej Palát se skoro sedmimilionovými výdělky. Mnohem více než Palát ale letos v dresu s ďábelským logem září Jesper Bratt.

Sbírá bod na zápas a deset milionů dolarů za sezonu k tomu. O zhruba dva miliony dolarů méně si ročně vydělá kapitán Devils, švýcarský útočník Nico Hischier. Všichni tito borci by si mohli v Česku zahrát hned při dvou různých příležitostech. Týmy New Jersey a Buffala spolu v Praze v říjnu odehrají regulérní soutěžní utkání NHL.

Erik Karlsson|profimedia

Hvězdy ale mohou dorazit do Česka i z mnoha dalších klubů. V úvodní fázi turnaje nicméně nebude mnoho z nich v Praze k vidění. Ti největší hokejoví boháči začnou turnaj v Ostravě, kde ve skupině B hrají Švédsko a Spojené státy. Tyto země patří spolu s Kanadou mezi hlavní favority celého šampionátu.

Ve švédské obraně bude vidět obránce Pittsburghu Erik Karlsson s výdělkem 11,5 milionu dolarů za rok, v té americké Zach Werenski s příjmy ještě o půl milionu vyššími.

Tato dvojice šikovných beků představuje, alespoň do případného příletu Pastrňáka, ty nejštědřeji placené hráče, kteří v nejbližších dnech vyjedou v Česku na led. To spolu se silnou americkou sestavou částečně nabourává představu o mistrovství světa coby druhořadém turnaji, který se koná ve stínu vyřazovacích bojů kanadsko-americké NHL.

Tentokrát totiž někteří zámořští funkcionáři hráčům zdůrazňují důležitost českého turnaje. Například generální manažer americké reprezentace pro olympiádu 2026 Bill Guerin pro server The Athletic popsal, že mistrovství světa je dobrou příležitostí pro všechny hráče na hraně nominace pro olympijské hry 2026, aby na sebe zavčas upozornili.

Connor Bedard|Reuters

Během šampionátu ale nakonec může přilákat nejvíce pozornosti hráč, který si nepřijde na více než pět milionů dolarů ročně. Osmnáctiletý kanadský útočník Chicaga Connor Bedard odehrál v NHL teprve první sezonu, dokazuje ale, že s průměrem skoro jeden bod na zápas patří mezi nejtalentovanější hráče posledních let. Jeho tým se do bojů o Stanley Cup nedostal, Bedard má proto příležitost sbírat další cenné zkušenosti v Praze.

Jeho účast ale zároveň přispěje k tomu, že český tým notně spoléhající na hráče z evropských lig rozhodně nebude patřit k favoritům turnaje. A to ani přesto, že se jej nezúčastní hráči Ruska kvůli Moskvou rozpoutané válce na Ukrajině: Největší ruská hokejová hvězda Alexandr Ovečkin nemá problém chlubit se na Instagramu profilovou fotografií s Vladimirem Putinem.