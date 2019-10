Na Českou televizi by měl dohlížet NKÚ | E15.cz

Skupina poslanců za ČSSD včetně Petra Dolínka nebo exministra kultury Antonína Staňka předložila návrh zákona, podle kterého by hospodaření veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu mohl nově posuzovat i Nejvyšší kontrolní úřad. Poslanci tím reagují na aktuální vleklou debatu o výročních zprávách ČT ve sněmovně, která podle nich není dostatečně odborná.

„Poměrně jednoduchou změnou stávající právní úpravy se dosáhne toho, že do probíhající mnohavrstevné veřejné diskuze o hospodaření ČRo a ČT bude vnesen prvek jednoznačně racionální, tedy informace vyplývající z kontrolních závěrů úřadu,“ uvedli poslanci v návrhu, který poslali ve čtvrtek do připomínkového řízení.

Dolínek již dříve řekl, že by hospodaření veřejnoprávních médií neměla kontrolovat sněmovna, ale NKÚ. Poslanecký návrh nicméně počítá s tím, že by dolní komora i nadále zprávy ČT a ČRo schvalovala.

Po kontrole obou veřejnoprávních médií ze strany NKÚ volali jak zastánci činnosti a financování televize, tak její odpůrci. Poslanci ve čtvrtek po několikahodinových debatách, které začaly minulý týden, nakonec včera schválili výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize za roky 2016 a 2017. Ještě jim zbývá projednat zprávy za loňský rok.

Zprávu ČT podpořila většina klubů vyjma SPD, komunistů a ně kolika jednotlivců, kteří tvrdili, že se televize chová nehospodárně.

„Bohužel i dnes stejně jako minulý týden lze u pultíku sledovat přehlídku fake news a lží,“ zastal se České televize předseda Starostů Vít Rakušan. „Hospodaření ČT podléhá několikastupňové kontrole. Ani kontrole ze strany NKÚ se nebráníme,“ uvedla sama televize na sociálních sítích.

Mediální expert Filip Rožánek nicméně upozorňuje, že úřad nemusí dosáhnout toho, co od něho politici očekávají. „NKÚ může dělat kontrolu účtování různých položek, ale určitě nebude říkat, že na výrobu nějaké pohádky se daly použít tři kamery místo čtyř,“ řekl. „NKÚ udělá to samé co auditní firma, jejíž stanovisko je ve výročních zprávách. Ta metodika bude stejná,“ dodal.

Ve sněmovně čekají na projednání i výroční zprávy za rok 2018. Projednávání zpráv je sledované zejména kvůli tomu, že jejich dvojí neschválení by mohlo vést k odvolání Rady ČT, která volí a odvolává generálního ředitele televize.