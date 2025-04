O desítky miliard si má v příštích dvou letech polepšit ministerstvo obrany. Plyne to z právě zveřejněného odhadu vývoje české ekonomiky od ministerstva financí a také z nedávného rozhodnutí vlády postupně zvedat výdaje na armádu a rozpočty některých dalších státních složek a úřadů o 0,2 procenta hrubého domácího produktu, a to až do roku 2030 na výsledná tři procenta HDP.