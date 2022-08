Dny NATO 2022: Poprvé přiletí přepravní letoun C-390 | E15.cz

„Také zde poprvé budeme mít, a to myslím v celém širším regionu střední a východní Evropy, nejmodernější švédský taktický víceúčelový letoun Gripen E čtyřapůlté generace,“ řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

Po šesti letech se na akci vrátí populární jordánská ženská protiteroristická jednotka, která předvede společnou ukázku se zásahovou jednotkou moravskoslezského krajského ředitelství policie. „Velké zastoupení bude mít Německo a Spojené státy, které předvedou pestrou škálu své techniky, jak pozemní, tak i letecké, a to je to, co naší akci dělá unikátní,“ řekl Pavlačík.

První zástupce náčelníka generálního štábu Armády ČR Ivo Střecha řekl, že lidé v Mošnově uvidí zbraňové systémy, které už jsou ve výzbroji české armády i které armáda zkouší a postupně zavádí. Jde například o izraelský systém protivzdušné obrany SHORAD, který na akci bude jako model v měřítku 1:6. Lidé uvidí i bojové vozidlo pěchoty CV-90, které si armáda bude pořizovat v příštích letech.

Dny NATO, které se uskuteční 17. a 18. září, jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Představují se na nich armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky. Vstup na akci je zdarma a například v letech 2018 a 2019 ji navštívilo zhruba 220 tisíc lidí. Loni přišlo diváků okolo 60 tisíc, jejich počet byl omezený kvůli koronavirové pandemii a návštěvnost ovlivnilo i počasí.

Embraer C-390 je letoun, na jehož vývoji se podílela česká společnost Aero Vodochody. Objednala si ho brazilská armáda. Letoun přepraví až 26 tun materiálu, 80 cestujících či více než 60 parašutistů.

Česká armáda nyní uvažuje o rozšíření své flotily dopravních letadel, v červnu se v Pardubicich uskutečnila ukázka brazilského stroje, jíž příhlížela i ministryně obrany Jana Černochová.