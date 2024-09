Na vládním angažmá Pirátů se nic nemění, uvedl Bartoš po schůzce s Fialou

Na koaliční smlouvě, vládním angažmá se nic nemění, řekl novinářům po jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti). Strany pětikoalice by podle něj měly táhnout za jeden provaz, uvedl na dotaz novinářů k postojům části koaličních politiků k problémové digitalizaci stavebního řízení. Na schůzce ve Strakově akademii probral s předsedou vlády priority pro poslední rok vlády. Mezi těmi pirátskými jmenoval schválení zákona o podpoře bydlení do konce roku či garanci investic do výstavby bytů. Premiér se ke schůzce s Bartošem zatím nevyjádřil.

Bartoš poznamenal, že víkendové volby přinesly špatné výsledky Pirátům, ale moc dobrý výsledek neznamenaly ani pro koalici jako celek. „Byla to facka pro Piráty, kteří neobhájili své pozice, ale zároveň i ne moc dobrý výsledek pro koalici jako celek. Bavili jsme se hodně o prioritách vlády směrem k občanům, co je pro občany důležité,“ uvedl. Prioritní je podle něj i to, jakým způsobem bude vláda nakládat s modernizačním fondem. Podle Pirátů by to mělo být tak, aby peníze šly domácnostem a snižovaly jejich náklady než třeba energobaronům, uvedl.

S premiérem podle Bartoše našli schodu. „Bavili jsme se i o digitalizaci a o tom, že musíme zabrat, protože riziko, že by v zemi mohly vládnout hnutí ANO a s podporou SPD a komunistů, není budoucnost pro Českou republiku,“ uvedl.

Setkání s Fialou bylo podle Bartoše prvním krokem k shrnutí toho, jak se pětikoalici daří. „Na koaliční smlouvě se nic nemění, společné cíle se nemění, prostě makáme dál,“ uzavřel. Výsledky voleb a reakci na ně projedná ještě s lídry celé pětikoalice a také předsedou Starostů Vítem Rakušanem.

Po volebním neúspěchu Bartoš o víkendu oznámil, že spolu s celým vedením končí v čele Pirátů. Nechápe to však jako důvod, aby opustil také post vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj. Před schůzkou novinářům řekl, že Piráti nejsou na odchodu z vlády. „V rámci koaliční smlouvy jsme dali nějaký slib lidem. Krajské volby jsem s účastí Pirátů ve vládě nespojoval, není to na stole,“ uvedl. Připomněl, že koncem roku 2021 bylo pro koaliční smlouvu 82,1 procenta Pirátů.