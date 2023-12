V květnu vláda schválila nákup 246 pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun. Švédsko smluvně garantuje, že podíl českých firem na výrobě dosáhne nejméně 40 procent hodnoty zakázky, výrobce počítá s využitím asi tří desítek českých firem. Prvních deset vozidel by měla česká armáda obdržet v roce 2026.

ČR také začala jednat s Německem o možnosti připojit se k tendru na nákup bojových tanků Leopard 2A8. Česko by mělo nakoupit nejméně 77 tanků řádově za desítky miliard korun. Od společného postupu s Německem si slibuje především výrazné snížení ceny, zkrácení dodávek a zajištění odpovídající logistické podpory. Německo také darovalo Česku 14 tanků Leopard 2A4 za pomoc Ukrajině, poslední kus dorazil do ČR v listopadu. Jedno vyprošťovací vozidlo, které je součástí daru, má přijet v roce 2024.

Během roku do Česka přiletělo prvních šest amerických vrtulníků systému H-1, čtyři AH-1Z Viper a dva UH-1Y Venom. Celkem ČR nakoupila 12 strojů za 14,6 miliardy korun bez DPH, nahradit mají ruské Mi-24V/35. Dalších osm vrtulníků získá armáda z USA za pomoc Ukrajině. Celkem deset vrtulníků typu Venom a stejný počet typu Viper by do ČR měly dorazit do konce roku 2024.

Na konci září vláda na základě vojenského doporučení schválila nákup 24 amerických letounů páté generace F-35. Celková náklady mají podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) dosáhnout 150 miliard korun, jde o nejdražší armádní nákup v historii ČR. Americké bojové letouny nahradí 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje ministerstvo obrany na 322 miliard korun.

První stíhačky F-35 mají být hotové v roce 2029, všech 24 strojů bude v ČR do roku 2035. Česko zároveň jedná se Švédskem o prodloužení pronájmu 14 gripenů na přechodné období do roku 2035, jejich pronájem za 1,7 miliardy Kč ročně končí v roce 2027.

Vláda letos také schválila obrannou strategii, podle které je hlavním úkolem české obranné politiky v důsledku rostoucí agresivity Ruska příprava na dlouhotrvající obrannou válku vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem vybaveným jadernými zbraněmi. Prioritou je také budování dobře vyzbrojené, vybavené, vycvičené a v boji udržitelné ozbrojené síly, kterou je možné nasadit do operací kolektivní obrany. V návaznosti byla schválena také Koncepce výstavby armády ČR do roku 2035, která představuje vizi rozvoje armády na dalších deset let.