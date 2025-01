Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) navrhl na funkci nejvyšší státní zástupkyně pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Uvedl to ve středu na síti X s tím, že je přesvědčený, že Bradáčová ve funkci obstojí „i v době módního zpochybňování všeho a všech v oblasti veřejné moci“. Její nominaci následně schválila vláda.

Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti. Současný šéf žalobců Igor Stříž v úterý oznámil rezignaci, ve funkci skončí k 31. březnu.

„Osobnost v čele soustavy státního zastupitelství má znát obsah práce státního zástupce a jeho roli v ústavním systému, nebát se nikoho včetně sociálních sítí a médií, být všestranněji vzdělaná, respektovaná nejen v právnickém prostředí, bezúhonná a reálně nepřičitatelná k žádné ekonomické, politické či jiné vlivové skupině. A v dnešní době i zdatná ve smyslu schopnosti vysvětlovat své konání široké veřejnosti,“ napsal Blažek. „To vše podle mne Lenka Bradáčová splňuje,“ dodal.

„S panem ministrem Blažkem jsem o Lence Bradáčové jako možné nástupkyni hovořil. Oceňuji, že je kariérní státní zástupkyní s vysokou odborností. Její nominaci vítám," reagovalna síti X na Blažkův návrh.

Blažek v úterý vzkázal, že vládě navrhne Střížova nástupce tak, aby mohl být ustanovený k letošnímu 1. dubnu. Stříž rezignaci vysvětlil rodinnými a osobními důvody. V poslední době sílily spekulace, že čelí politickému tlaku, aby z funkce odstoupil, a že se jeho nástupkyní má stát právě Bradáčová.

Předseda koaličních lidovců Marek Výborný a první místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek při příchodu na jednání vlády řekli novinářům, že si Bradáčovou dokážou v čele Nejvyššího státního zastupitelství představit. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) uvedl, že má plnou důvěru v Blažka a je připravený podpořit návrh, který předloží.

Funkční období nejvyššího státního zástupce je po novele zákona o státním zastupitelství časově omezené, a to na sedm let. Na rozdíl od vrchních, krajských a okresních vedoucích státních zástupců zákon nepředpokládá, že by nejvyšší státní zástupce vzešel z výběrového řízení. Jeho jmenování je politickým aktem. Mluvčí vlády v úterý sdělila, že vláda je k 1. dubnu připravena nového nejvyššího zástupce jmenovat.