Nenapadlo mě, že bitcoinová kauza rozdělí společnost, vzkázal Blažek. Kauza prý není korupční

"Mě vůbec nenapadlo, že přistoupení k darovací smlouvě může způsobit, řekl bych, společenskou, nejenom politikou krizi. Za to se chci omluvit vám všem v tomto sále," zdůraznil Blažek ve vystoupení, které uvedl jako neplánovaný, ale zřejmě nejsledovanější projev své končící politické kariéry. Ministr spravedlnosti totiž ve středu sdělil, že jeho zájmem je, aby byla celá záležitost prošetřena, a i proto nepokládá za vhodné ve věci dále veřejně vystupovat. Mělo to platit i pro mimořádnou sněmovní schůzi. Sněmovna ale dnes Blažka vyzvala k účasti.

Blažek dále řekl, že snaha zapojit do kauzy další členy vlády je sice politicky zajímavá, ale je mimo realitu. "Rozhodovací procesy o této darovací smlouvě probíhaly na ministerstvu, které jsem řídil, nikdo jiný se na tom nepodílel," poznamenal. Za svou politickou chybu Blažek pokládá to, že záležitost podcenil, nedomyslel reputační a etickou stránku.

"Postup chybný byl," řekl končící ministr. Uvedl ale, že jeho úmysly byly čestné. "Na tisíc procent zde mohu říci, že pokud si někdo myslí, že já jsem z toho měl nějaký osobní prospěch nebo z ministerstva, tak se velmi, ale velmi mýlí," podotkl Blažek. To, jak je příběh popisovaný, podle něho poškozuje pověst politiky jako takové. "Jsou některé případy, jejichž opravdovou podstatu, jejich význam, to co čtete v médiích, co spolu souvisí a nesouvisí, se možná prokáže a projeví až s odstupem času," uvedl. Dodal, že ve veřejném prostoru už řekl všechno, nic víc neví a jde možná o jeho možná poslední projev.

Omluvu ocenili Helena Válková a Jiří Mašek z klubu ANO. Stejně jako pirátští zástupci se ale dožadovali toho, aby jim členové kabinetu sdělili časovou posloupnost kroků od nabídnutí daru loni v prosinci po jeho letošní převzetí. Hlavně pirátští poslanci se dožadovali, aby Blažek a případně další členové vlády na jejich otázky odpovídali. Blažek jednací sál opustil, ale na zhruba hodinu se do něj na naléhání poslanců vrátil. Přihlásil se do série dvouminutových vystoupení zástupců opozice, ale pak se odhlásil. Hubert Lang (ANO) poukázal na to, že na schůzi zatím nevystoupili zástupci STAN, jejichž předseda Vít Rakušan měl mít vystoupení s přednostním řečnickým právem, ale nebyl v sále přítomen.

"Ve chvíli, kdy debatě dominují dohady kolem neúčasti Pavla Blažka a vzájemné obviňování poslanců, postrádá veškerý smysl se do ní zapojovat," zdůvodnil svou absenci Rakušan na sociální síti. Odpovědi na původ a průběh kauzy a určení těch, kdo jsou za pochybení odpovědní, požaduje STAN podle Rakušana přímo od koaličních partnerů. "Objasnění kauzy je v zájmu nás všech. Pochybnosti nahrávají opozici a přispívají k erozi důvěry lidí v instituce státu," dodal. Lang označil STAN za významného hráče, který může na krizi kolem bitcoinů vydělat.

Bitcoiny daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský odsouzený v roce 2017 za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Věcí se zabývá policie, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu související s darem pro podezření ze tří trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Maška zajímalo Jiřikovského údajné zmizení, byť podle něho požádal o ochranu sebe i své rodiny a dal i trestní oznámení. Ministerstvo vnitro ČTK sdělilo, že obecně platí, že policie z bezpečnostních důvodů přidělení ochrany nekomentuje. Server Neovlivni.cz informoval o tom, že Jiřikovský vycestoval do zahraničí.