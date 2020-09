Vojtěch má z ministerstva zamířit do čela VZP | E15.cz

Odcházející ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) by brzy mohl zamířit na další významný post v oblasti zdravotnictví. Podle zdrojů deníku E15 se jedná o tom, že by Vojtěch nahradil Zdeňka Kabátka ve funkci generálního ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Vojtěch oznámil svou rezignaci v pondělí ráno, opozice přitom po jeho odvolání volala už delší dobu. Premiér Andrej Babiš (ANO) sice kroky ministra v boji pandemií koronaviru často zpochybňoval, jeho odvolání nicméně dosud nepřipouštěl.

Nyní ale podle zdroje deníku E15 Babiš Vojtěcha k odchodu sám pobídl. „V pátek dostal Vojtěch od Babiše slib, že půjde vést VZP,“ uvedl představitel společnosti, která je dodavatelem Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle dalšího zdroje má Vojtěchovo jmenování dnes projednávat vedení VZP.

„Takovouto informaci VZP nedisponuje," reagoval mluvčí pojišťovny Vlastimil Sršeň na dotaz, zda může potvrdit informaci o Vojtěchově novém angažmá. Ministerstvo zdravotnictví zatím na dotazy deníku E15 neodpovědělo, nereagoval ani sám Vojtěch.

Vojtěch chce podle svých slov svým odchodem z čela ministerstva zdravotnictví vytvořit prostor „nové řešení epidemie koronaviru, která nás bude dál provázet“. „Se všemi kolegy jsme ve dne v noci dělali maximum, abychom ochránili občany před nákazou. První vlnu jsme zvládli velmi dobře. Nadále zůstanu poslancem. Za svou práci se za celé roky nemám co stydět,“ řekl.

Dosavadní generální ředitel VZP Zdeněk Kabátek je ve funkci od roku 2012. Mandát mu má vypršet letos v prosinci. Nového ředitele vybírá správní rada pojišťovny. V ní má ANO osm zástupců, ODS tři zástupce, dva své představitele do rady dosadili Piráti a SPD. ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN mají jednoho zástupce. Deset dalších členů správní rady nominuje vláda, pro tu by tak neměl být problém svého kandidáta do čela VZP prosadit.