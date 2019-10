Sociální bydlení: Obce nestojí o dotace | E15.cz

Dotační program na výstavbu sociálních bytů a domů, kterým chtěla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) nahradit chybějící zákon o sociálním bydlení, se zatím setkává s nízkou odezvou ze strany obcí. Od květnového vyhlášení programu Výstavba se do něj do konce září zapojila pouhá desítka obcí, které požádaly o dotace a úvěry.

„Nemůžeme očekávat větší množství projektů ihned po vyhlášení výzvy. Vzhledem k nutnosti předložení projektové dokumentace a rozpočtu předpokládáme pozvolný nárůst,“ argumentuje Dostálová. Řada měst také podle ní nemá aktualizované územní plány. Program má pomoci tisícům obcí postavit dostupné nájemní byty pro nejchudší obyvatele, zejména seniory nebo samoživitele. V bytové nouzi je v Česku podle ministerstva zhruba 70 tisíc domácností.

Státní rozpočet přitom již nepočítá s velkou podporou projektu. Dostálová do dotačního programu letos vložila miliardu korun, pro příští rok chtěla vyjednat tři miliardy. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) však v rozpočtu pro rok 2020 počítá pouze s částkou 380 milionů korun. „Právě z důvodu pozvolného nárůstu počtu žádostí je alokována nižší částka, která bude v případě nutnosti navýšena,“ řekla Dostálová.

Starostové tvrdí, že je dotační program moc přísný a nepočítá s vedlejšími výdaji. „Dotační program je například nastaven tak, že vylučuje ze sociálních bytů lidi s příjmy již lehce nad životním minimem a vpouští do nich jen ty extrémně, až nereálně nízkopříjmové,“ říká starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková (STAN). „Pro obce může být do budoucna problém tyto byty obsazovat,“ dodala s tím, že obce musejí byty udržovat podle pravidel dvacet let. Nájemci tam navíc budou moci bydlet jen do té doby, než jejich příjem přesáhne určitý limit, což by mohlo vést podle Matouškové k demotivaci obyvatel bytů a rozvoji práce na černo.

Dotační programy přestávají být podle Svazu měst a obcí mezi starosty obecně oblíbené, především kvůli administrativě a svazujícím pravidlům. Za nájemci musejí například docházet sociální pracovníci, na jejichž práci se však dotace nevztahuje. Na hodnocení programu je však třeba podle svazu počkat. „Některé obce své projekty teprve připravují či předělávají, aby požadavkům programu vyhověly,“ řekla mluvčí svazu Alexandra Kocková.

Opoziční strany jako Piráti, TOP 09 nebo STAN tlačí na vytvoření zákona o sociálním bydlení, který by podle nich lépe vyřešil současný nedostatek sociálních bytů. Přestože se k předpisu vláda zavázala v programovém prohlášení, nakonec od něj ustoupila.