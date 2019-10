Daňové příjmy obcí i krajů vzrostou o desítky miliard | E15.cz

Daňové příjmy obcí a krajů by měly příští rok stoupnout o 22,1 miliardy korun na 327,4 miliardy korun. U obcí by mělo jít o nárůst o 16,1 miliardy na 244,7 miliardy korun, u krajů o šest miliard na 82,7 miliardy korun. Vyplývá to z odhadů, které zveřejnilo ministerstvo financí.

Z DPH by měly obce získat příští rok 111,7 miliardy korun, meziročně zhruba o deset miliard více. Kraje by si měly u DPH polepšit o 3,7 miliardy na 42,2 miliardy korun. Z daně z příjmu firem by měly obce získat 51,8 miliardy a kraje 17,3 miliardy korun.

MF upozornilo, že jde o teoretický propočet založený na vyhlášce o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, a odhadech výběru daní příští rok. Daňové příjmy Prahy jsou přitom zahrnuty u obcí i krajů.

Mezi tzv. sdílené daně patří DPH, daň z příjmu právnických osob i daň z příjmu fyzických osob. Jejich výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. Na kraje aktuálně připadá 8,92 procenta a na obce 23,58 procenta z celostátního hrubého výnosu DPH i daní z příjmu. Daň z nemovitých věcí je pak 100procentním příjmem obcí. Obcím také jde část výnosu daně z hazardu.

Z návrhu státního rozpočtu na příští rok vyplývá, že státní rozpočet by měla z daní příští rok získat 818,6 miliardy korun, tedy o 49,7 miliardy více než letos. Z daně z přidané hodnoty by to mělo být 319,7 miliardy korun, zatímco pro letošní rok naplánovalo MF 297,9 miliardy korun.