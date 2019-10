Zdanění příjmů důchodců v příkladech | E15.cz

V řádném starobním důchodu nejsou žádná legislativní omezení ohledně příjmu. Lze mít libovolně vysoké příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu či jiné daňové příjmy. Podívejme, jak se liší zdanění.

Zkrácený úvazek

Penzista Marek pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 20 000 korun. Jaké daně zaplatí ze své mzdy? Na sociálním pojištění je mu mzdovou účetní sraženo 1 300 korun (20 000 korun x 6,5 procenta), na zdravotním pojištění potom 900 korun (20 000 korun x 4,5 procenta), na dani z příjmu pak 1 950 korun (20 000 korun x 1,338 na stokoruny nahoru) x 15 procent - sleva na poplatníka v částce 2 070 korun). Čistá mzda obdržená na účet činí tedy 15 850 korun (20 000 korun - 1 300 korun - 900 korun – 1 950 korun). Panu Markovi je z hrubé mzdy sraženo zdravotní pojištění, i když je pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem. Povinné pojistné za pana Marka platí i zaměstnavatel.

Dohoda o provedení práce

Penzista Jaroslav pracuje na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 korun. Čistá odměna obdržená na účet činí 10 000 korun. Když je hrubá měsíční odměna 10 000 korun a méně, potom se z hrubé odměny neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Pracující penzisté mají nárok na uplatnění daňové slevy na poplatníka i při práci na dohodu o provedení práce, proto bude i daň z příjmu fyzických osob nulová.

Příjem z pronájmu

Paní Vendula je v předčasném důchodu a má roční příjem z pronájmu ponížený o související výdaje ve výši 120 000 korun. V předčasném důchodu je možné mít pouze příjmy nepodléhající platbě sociálního pojištění, což je u příjmu z pronájmu splněno. Příjmové omezení platí pouze do dosažení řádného důchodového věku. I pro příjmy z pronájmu uplatní paní Vendula v ročním daňovém přiznání slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Roční daň z příjmu fyzických osob bude tedy nulová, neboť vypočtená daň z příjmu 18 000 korun (120 000 korun x 15 procent) je nižší než sleva na poplatníka. Příjem z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nepodléhá odvodům na sociálním pojištění a zdravotním pojištění.

Příjmy z podnikání

Penzistka Jana po celý rok 2019 vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý roční zisk za rok 2019 bude činit 200 000 korun. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění i zdravotní pojištění vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu, tj. poloviny daňového základu. Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí 5 160 korun (200 000 korun x 15 procent) - sleva na poplatníka 24 840 korun). Roční sociální pojištění je 29 200 korun (200 000 korun x 50 procent x 29,2 procenta). Zdravotní pojištění potom 13 500 korun (200 000 korun x 50 procent x 13,5 procenta).

Prodej nemovitosti

Penzista Filip v říjnu 2019 prodal byt, který v minulých letech pronajímal. Mezi pořízením a prodejem nemovitosti uplynulo 15 let, a proto je příjem z prodeje nemovitosti od daně z příjmu osvobozen. Časový test pro daňové osvobození u prodeje nemovitosti, u které není splněna podmínka bydliště, je 5 let. Kdyby nebyl dodržen časový test, potom by příjem z prodeje podléhal odvodům na dani z příjmu, přestože je pan Filip starobním důchodcem.