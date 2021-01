Očkování proti covidu v sociálních službách pokulhává | E15.cz

Z očkovacích plánů vyplývá, že ačkoli sociální služby spadají do první fáze mezi prioritně očkované, nejedná se zdaleka o celé spektrum pokrytí sociální služby. Poskytovatelé terénních sociálních služeb si musí na očkování počkat déle, než sociální služby pobytové.

Obyvatelstvo je do očkovacích plánů rozřazeno podle věku, zdravotní anamnézy a profese. Do takzvané fáze 1A patří nejrizikovější skupiny obyvatelstva, kterými jsou například senioři starší osmdesáti let, senioři a klienti v pobytových sociálních službách, ale samozřejmě i personál o ně pečující. Ti by podle plánů měli být očkování během ledna a února 2021.

I zde ale panuje lehká nervozita. „Přestože máme mimo terénní služby i pobytové služby, dodnes nás nikdo nekontaktoval, kdy budeme očkovaní a jak se systémově na celou věc připravit a to už jsme ve druhé polovině ledna,” stěžuje si Štěpánka Holmanová, ředitelka domu s pečovatelskou službou Duha.

Oproti tomu ryze terénní pečovatelské služby patří do fáze 1B, tedy co se týká očkování, nejsou si s domovy pro seniory zcela rovné. K vakcíně by se tedy terénní pečovatelské služby mohly dostat mezi únorem a červnem 2021, což je o něco pozdější termín a především podstatně širší časové ohraničení, než ve fázi 1A.

„Naši pracovníci dennodenně dojíždějí zhruba ke 150 klientům, o něž pečují, ale nemohou každému z nich vydezinfikovat dům či pracovat v předem upravených hygienických podmínkách, jako tomu je v domovech pro seniory,” říká Jan Křížek, ředitel Digitus mise, společnosti s terénními sociálními službami. K tomu dodává, že riziko nákazy, ať už u pracovníků, či samotných klientů je v terénních službách stejné jako v pobytových službách, ne-li větší.

Ministerstvo zdravotnictví ale vnímá očkování v pobytových službách za prioritní. „Riziko při pobytu seniorů v kolektivech je významně vyšší než u izolovaných. Ochrana těch nejzranitelnějších je tedy absolutní prioritou,” oponuje Barbora Peterová, mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Na vysoké riziko nákazy v terénních službách dále upozorňují i společnosti, které poskytují sociální rehabilitaci nebo doučování dětí v ubytovnách. „Očkování našich pracovníků považuji za velmi důležité, protože docházíme za staršími klienty ale i za dětmi do ubytoven, kde jsou často tristní hygienické podmínky a tito lidé tam také žijí ve větších kolektivech,” upozorňuje Ivana Hudcová, ředitelka občanského sdružení Dítě a kůň.

V případě terénních služeb se ale nejedná o malou hrstku poskytovatelů. V Česku je takových organizací přibližně 800.

Poskytovatelé terénních sociálních služeb mají pochopení pro nedostatek vakcín, nicméně upozorňují na nebezpečí, kdy se nejedná pouze o nenaočkované seniory, ale jedná se i o pracovníky, kteří v případě nákazy koronavirem nemohou o seniory pečovat a zároveň pak mohou dále šířit onemocnění mezi rizikové skupiny.