Krajské koalice téměř dojednány. Opozice obešla vítězné ANO v šesti krajích | E15.cz

Bez ANO jako vítěze se obejdou koalice v kraji Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém, Jihočeském a na Vysočině. Vítězné vládní hnutí bude s velkou pravděpodobností obejito také v Plzeňském kraji, kde spolu jednají výhradně zástupci ODS/TOP 09, Pirátů a STAN.

Patová situace naopak nastala v Karlovarském kraji, kde má vládní hnutí premiéra Andreje Babiše stále šanci křeslo hejtmana udržet. Kvůli rozložení sil v zastupitelstvu se mu však zatím nedaří najít většinu.

Naplňují se tak slova politologů, kteří v návaznosti na celostátní politiku upozorňují na nízký koaliční potenciál ANO. „Andrej Babiš od svého vstupu do politiky označuje své konkurenty za zkorumpované a klientelistické a viní je za všechny problémy, které česká společnost, ekonomika a politika má,“ uvedl politolog Metropolitní univerzity v Praze Petr Just. „Neměl by se potom divit, pokud jeho strana či jeho kandidáti zůstávají izolovaní,“ míní.

Hnutí ANO se podařilo uhájit hejtmanská křesla jen v Moravskoslezském kraji, kde s přehledem zvítězil dosavadní hejtman Ivo Vondrák, v Ústeckém kraji, kde nešlo bez hnutí sestavit většinu, a ve Zlínském kraji, kde roli naopak hrálo vyšachování lidovců a hejtmana Jiřího Čunka kvůli sporům o novou nemocnici.

Pro srovnání, v posledních krajských volbách v roce 2016 zvítězilo ANO v devíti krajích, hejtmana si vyjednalo v pěti z nich.

Nedařilo se ani vládním koaličním partnerům. Sociální demokraté udrželi hejtmana jen v Pardubickém kraji, kde Martin Netolický kandidoval v rámci širšího uskupení. Komunisté ztratili hejtmana Ústeckého kraje a vypadli s z většiny zastupitelstev v zemi.

Situace v jednotlivých krajích přehledně

Opozici, která se v řadě krajů spojila už před volbami, se všude jinde podařilo sestavit koalice bez hnutí ANO v radě. Radost mají zejména Starostové a nezávislí, kteří mají hejtmanku Petru Peckovou v klíčovém Středočeském kraji, zároveň si udrželi vedení Libereckého kraje a díky spolupráci s Piráty mají hejtmana také v Olomouckém kraji. Občanští demokraté zase ovládli Královéhradecký a Jihočeský kraj a Vysočinu.

Dalším úkolem bude koalice, v několika případech velmi široké, udržet. „Pokud budeme schopni ve velkých krajích spolu úspěšně vládnout, může to pomoci dalšímu vyjednávání,“ řekl šéf STAN Vít Rakušan. Spolupráce v krajích má podle něj přesvědčit voliče, že opozice je schopna spolu vládnout i na případné celostátní úrovni.

V příštím roce se konají sněmovní volby, kde chtějí současné opoziční strany Babiše svrhnout. Strany zvažují, že se spojí do dvou paktů, aby netříštily hlasy. Na jedné straně se jedná o liberálnějším spojenectví Pirátů a STAN, na druhé straně se zvažuje konzervativnější uskupení ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.