Opozice tepe vládu, že podcenila situaci s koronavirem | E15.cz

Opoziční poslanci kritizovali například fungování chytré karantény, plošná opatření nerespektující semafor označující míru nakažení v okresech či třeba nedostatečnou komunikaci. „Šíření viru se prakticky vymklo kontrole, chytrá karanténa se rozpadla, nikdy nezačala fungovat a nikdo z nás neví, jak se bude situace vyvíjet za měsíc,“ řekl šéf občanských demokratů Petr Fiala.

Česko zaznamenalo ve středu 1161 nových případů nákazy koronavirem. Kvůli vysokému nárůstu, zejména v hlavním městě, už Německo či Belgie označily Prahu za rizikovou oblast, odkud lidé musejí přivézt negativní test nebo jít do karantény.

Piráti kritizují vládu, že si z první vlny onemocnění nevzala poučení. „Bylo krátkozraké mluvit o Česku jako o premiantovi v boji proti koronaviru. Pan premiér vydává stanoviska o slábnutí viru, která jsou v rozporu s odbornými stanovisky,“ řekl místopředseda pirátských poslanců Lukáš Černohorský. Opozice bude chtít podle šéfa lidovců Mariana Jurečky debatovat o opatřeních proti šíření koronaviru na řádné schůzi sněmovny, která začne příští týden.

Vláda zatím kromě omezení otevírací doby nočních klubů nepřistoupila k žádnému plošnému omezení podnikání. Premiér Andrej Babiš (ANO) několikrát podnikatele upozornil, že se to nestane.

Takový slib však není podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové příliš uklidňující. „Současná čísla jsou už natolik nelichotivá, že se na nás obracejí ve velké míře podnikatelé a živnostníci, kteří se obávají zcela oprávněně toho, že bude znovu hrozit velké omezení jejich činnosti,“ řekla poslankyně, podle které musí vláda zdravotní krizi rychle zvládnout, aby se opět neprohloubila ekonomická krize.

Kabinet už ohlásil posílení hygienických stanic především v Praze. Do trasování se mají zapojit i policisté, připravuje se také projekt sebetrasování. Kromě toho má Česká pošta od pondělí rozvést každému z necelých tří milionů seniorů nad šedesát let balíček s jedním respirátorem a pěti rouškami. „Rozvoz pomůcek bude stát zhruba patnáct milionů korun,“ řekl Hamáček, podle kterého se do akce zapojí stovky zaměstnanců pošty.

Některé opoziční strany vládní krok na podporu seniorů ocenily. „Navrhneme, aby se ještě zvýšil počet distribuovaných respirátorů, protože jeden respirátor stačí skutečně tak na cestu z pošty domů. Je to věc, do které by se vyplatilo investovat,“ řekla Pekarová Adamová. Lékárny také ve čtvrtek zaznamenaly zvýšený zájem o ochranné pomůcky a dezinfekce.

Úřady, nemocnice a firmy se vracejí k některým opatřením z jara. Pracovníci opět musejí všude nosit roušky, nemocnice omezují návštěvy, lidé z kanceláří opět částečně pracují z domova. Obě komory parlamentu zrušily všechny akce, semináře a konference v příštích týdnech. Pražští zastupitelé si ve čtvrtek odhlasovali, že se budou moci v případě nařízené karantény účastnit jednání a hlasovat přes videokonferenci.

Úřady se nyní snaží udržet za každou cenu v chodu. Pracovníci budou muset mít na návrh náměstka pro státní službu Petra Hůrky roušky všude vyjma vlastní kanceláře, kde budou sami. Neplatí pro ně ani výjimka pro zaměstnance v kancelářích, kteří mohou roušku sundat, když jsou nejméně dva metry od ostatních kolegů.