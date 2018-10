Poche se z Černínského paláce zatím nechystá. Nejsem Babišův zaměstnanec, tvrdí | E15.cz

Zda bývalý nominant ČSSD na šéfa diplomacie Miroslav Poche definitivně opustí Černínský palác, není jisté. A to přesto, že premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že na ministerstvu už působit nebude. Babiš to uvedl po schůzce s Tomášem Petříčkem, kterého sociální demokracie navrhla jmenovat ministrem místo Pocheho.

„Ani pan Petříček a ani já nejsme zaměstnanci Babišovy firmy, takže je výhoda, že se sami rozhodujeme o tom, kde a jak budeme působit,“ sdělil E15 Poche.

I když potvrdil, že jmenováním Petříčka ministrem zanikne funkce politického tajemníka, kterou vedle postu europoslance v posledních měsících zastával, odchod z ministerstva nepotvrdil. „O tom, v jaké formě budu působit dál, budeme diskutovat v dalších dnech,“ uvedl Poche.

Pocheho funkce po jmenování ministra zahraničí zanikne

„Předpokládám, že s panem Petříčkem budeme nadále velmi úzce spolupracovat,“ dodal s tím, že dokud bude členem Evropského parlamentu, nemůže být podle služebního zákona náměstkem.

Že ho prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat ministrem, považuje nadále za nepřijatelné. „Dobře to jistě není, protože to vytváří precedent a mění politický systém. Ale bylo to rozhodnutí předsedy ČSSD Jana Hamáčka, které respektuji,“ podotkl Poche.